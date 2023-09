Il n’y a pas eu énormément de surprises au vu de la qualité générale très moyenne. Cela s’explique par le fait que tout ce qui tourne autour de la petite antiquité vit des heures sombres depuis des mois voire des années. Il n’est donc pas aisé de faire du chiffre avec des lots dont on sait qu’ils ne dépasseront que rarement les 300 à 500 €, meubles compris. Il n’y a que chez Rops que l’on s’en sort dans ce secteur en misant sur la masse, un peu comme dans les chaînes de magasins alimentaires. Sauf que les salles prennent 40 % de frais (vendeurs-acheteurs) et les chaînes entre 1 et 3 %. Passons….

Hommage à Bébel

Venons-en au clou de cette vacation qui était déjà en ligne un mois avant son terme, ce qui nous semble excessif ; dix jours suffisent pour créer une tension utile aux enchères. Le lot majeur était une grande toile de Bébel de Borchgrave, artiste immense connue pour son travail sur le papier qu’elle transforme en habits ou objets de toutes époques comme on l’a vu au musée de la rue de la Régence, naguère, à Bruxelles.

La toile, intitulée Plage animée (61 x 122 cm), évaluée entre 200 et 300 €, est partie à 2 850 € plus les frais. Magnifique moment donc et hommage rendu à cette grande artiste qui n’emploie pas loin d’une dizaine de personnes dans son atelier d’Ixelles et qui se bat comme une lionne pour sa santé.

Un autre bon score est tombé sur un vase en verre moulé, pressé et dépoli de la maison Lalique (musée magnifique à la frontière de la Lorraine et de l’Alsace), aux motifs de chevaux. Le lot était annoncé entre 1000 et 1500 €. Il a trouvé preneur à 2750 €, plus les frais. Par ailleurs, 2500 € furent offerts, plus les frais, pour un groupe en bronze d’Albéric Collin figurant Quatre ours polaires. L’estimation allait de 3000 à 5000 €. On y arriva avec les charges. Signalons encore les 820 € acquis sur un piano-forte de style Louis XVI mais datant d’avant 1914. Le lot était escompté entre 70 et 100 €.

Vente publique Où Chez Phoenix, 5 avenue Edison à 1300 Wavre – www.phoenix-auction.com – info@phoenix-auction.com. Oubliez le téléphone ; la direction ne répond presque jamais. Quand Le 25 août dernier