Parcours des Mondes

Sur la soixantaine d’enseignes de ce salon ouvert, car lancé à travers les rues Mazarine, de Seine, Guénégaud, Callot, Visconti, Bonaparte, Jacob et Beaux-Arts du sixième arrondissement, une petite quinzaine de spécialistes de la confrérie belge y fera pourtant, une nouvelle fois, montre du talent des nôtres à témoigner que l’axe Paris, Bruxelles, San Francisco rassemble le nectar en la matière.

Salon international des arts d’Afrique, d’Asie, d’Océanie, des Amériques et Salon d’archéologie, le Parcours 2023 réunit des galeries en provenance d’Australie, du Danemark, d’Espagne (Barcelone, avec Pujol, Montagut, Serra), des États-Unis, de Finlande, de Grande-Bretagne, d’Italie, de Suisse, de Thaïlande.

Présentes en force, les galeries françaises seront une majorité avec, têtes de pont, Alain Bovis, Bernard Dulon, Yann Ferrandin, Flak, Manfredi (Indonésie et Philippines), Monbrison, Meyer (Océanie), Philippe Ratton. De Belgique seront notamment de la fête : les Bruxellois Jo De Buck, Didier Claes, Bernard de Grunne, Grusenmeyer&Woliner, Serge Schoffel, Adrien Schlag ; les Gantois Michel Van Den Dries et Pascal Vernimmen, l’Anversois Bruno Claessens. Il y aura aussi, spécialiste de l’Égypte ancienne, le Bruxellois Jacques Billen et sa Galerie Harmakhis. À noter la présence de Claes Contemporary and Modern car, cette année, le Parcours offrira un dialogue entre arts anciens et création actuelle.

Éclectisme et qualité

Présidée par le Belge Yves-Bernard Debie, avec pour président d’honneur Stéphane Martin, cheville ouvrière du Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, la 22e édition proposera une fois de plus Une sélection d’œuvres qui témoignent du génie des peuples et des civilisations avec, pour axe central, l’Afrique classique confrontée aux œuvres antiques égyptiennes, grecques, romaines, du Proche-Orient.

L’éclectisme et la grande qualité des pièces exposées garantissent une promenade dans un quartier des arts riche en sujets de satisfaction. Si le beau temps s’ajoute à la fête, celle-ci sera conviviale et surprenante à souhait.

Des nouveautés pour le plaisir des yeux: un Prix Pierre Moos consacrera le meilleur livre d’art tribal du millésime; en collaboration avec le galeriste Pierre Boudin, de la Galerie Mingei, installée à la rue Visconti, le Prix Minger Bamboo sera attribué à deux artistes japonais utilisant majoritairement le bambou dans leur création (Prix du jury et Prix du public); 2 expos de collectionneurs (sans vente, bien évidemment) offriront des haltes de prestige aux badauds inspirés: Passion partagée, ou la collection du couple Vandenkerkhove sous commissariat de Didier Claes. Une immersion dans une collection du XXIe siècle, africaine et éclectique à souhait, ciblant la diversité et la richesse artistique du continent noir: sculptures, masques, objets du quotidien. Un ouvrage l’accompagnera, richement illustré par les photos d’Hughes Dubois. Une exposition à voir à la Galerie Philippe Jousse, 18 rue de Seine, Paris 6e.

Expos thématiques

Une deuxième exposition, Unû, sera l’occasion pour Jacques Billen de défendre sa passion pour les armes africaines. Au menu: des armes africaines, célébrant la virtuosité des forgerons d’Afrique. Couteaux, épées, haches, toutes armes de prestige, complétées par des parures. Un beau livre les accompagnera, cela à la Galerie Bernard Jordan, 12 rue Guénégaud, Paris 6e.

Enfin, une vingtaine d’expositions thématiques réjouira les connaisseurs: Masques, Voyageurs et curieux, 50 ans de galerie de Philippe Ratton, Art ancien de la Sibérie chamanique, Savoir-faire avec Bruno Claessens, etc.

Du plus contemporain sera à voir chez Vallois (35 et 45, rue de Seine), sans oublier l’art aborigène australien. Quant à l’artiste congolais Vitshois Mwilambwe Bondo, il aura posé ses valises chez Claes Contemporary and Modern. Vitshois, un artiste à saluer!