L’art invité au château de Querrieu

L’architecture du château est le fruit d’ajouts successifs. Les planchers du rez-de-chaussée en marqueterie de marbres ou de bois divers sont particulièrement remarquables et ont résisté par bonheur à l’occupation du château durant les deux guerres mondiales.

Chaque année, la propriétaire actuelle, Yola d’Alcantara, ouvre les portes du château en août et septembre et y organise des événements culturels : concerts, expositions diverses…

Yola d'Alcantara entourée de deux dessins d'Arnulf Rainer et devant une grande céramique de Gabrielle Wambaugh ©Photo: D.R.

Marlène Dumas

Cette année, c’était place à l’art contemporain, en partenariat avec le Frac Picardie (Fonds régional d’art contemporain) qui, comme les autres Fracs de France, fête cette année son 50e anniversaire. Le Frac lui a prêté quelques œuvres d’artistes majeurs : une superbe aquarelle de Marlène Dumas représentant deux fillettes enlacées, une blanche et une noire “de la même humanité” dit Marlène Dumas, un petit dessin de Basquiat avec un crâne de roi Zoulou qui nous fixe, deux peintures d’Arnulf Rainer, des autoportraits hallucinés, et un dessin d’Erik Dietman dédié à Picabia. Ces oeuvres semblent trouver tout naturellement leur place dans l’environnement du château.

Mais le château accueille surtout de nombreuses oeuvres de trois artistes contemporains habitant en baie de Somme. Dominique De Beir séduit par son travail abstrait, coloré, de points, de trous, de grattage, de gestuelle répétitive et poétique. Les céramiques de Gabrielle Wambaugh forment des petits personnages infiltrés dans le château, dont on ne voit que les jambes et de grandes pièces comme minérales et tissées d’un filet d’or. Philippe Desloubières a placé quant à lui ses sculptures dans le parc et près de l’étang.

Le Frac Picardie à Amiens, propose aussi jusqu’à fin septembre sa propre exposition anniversaire.

Château de Querrieu, Somme, jusqu’au 30 septembre, visites guidées sans réservation du mardi au dimanche de 14h à 18h.