Design finnois chez Piasa

La vacation de ce mercredi, qui débutera à 17h, est d’une consistance à peu près sans pareil, affichant 180 lots ou presque et des prix espérés qui sont d’une ampleur que l’on ne voit jamais sur le marché belge, pour ce genre de marchandise s’entend. Et il faut bien avouer que voir du design nordique dans notre pays est rarissime.

Tynell et Aalto

Dans le monde finnois, on cultive semble-t-il l’art du luminaire avec une dévotion particulière. Ce phénomène doit s’expliquer par la rareté du soleil en hiver. La vacation commencera fort avec une “star” du marché, à savoir Paavo Tynell (1890-1973). Il fit toute sa carrière à inventer de quoi illuminer des lieux publics, des universités et des maisons privées, jusqu’aux USA. Avec des collègues designers finlandais, il créa la société Taito Oy ; celle-ci fonctionna de 1919 à 1953. On propose de Tynell, aux lots 1, une suspension de 187 cm de haut en laiton et verre, créée vers 1940, attendue entre 25 000 et 35 000 €. Suivra du même, une paire de lampadaires de salon, des années cinquante, en laiton, rotin, bois et acrylique, que la salle pense vendre entre 14 000 et 18 000 €. Tynell est réédité depuis 2018 par une société de design danoise du nom de Gubi. Dans la vente, Tynell apparaît plusieurs fois ; c’est une valeur sûre qui charpente les vacations spécialisées. Le lot le plus cher le concernant est une paire d’appliques de 180 cm de haut, que la salle annonce entre 50 000 et 70 000 €. Une autre étoile de ce type de négoce est Alvar Aalto (1898-1976), dessinateur de meubles dont la simplicité des lignes répondait aux créations de Tynell. Pour une paire de fauteuils, il faudra assumer 25 000 à 35 000 € et, pour le canapé qui va avec ces fauteuils, on parle de 18 000 à 25 000 €. Les lots sont en parfait état.

Vente publique Où ? À Paris, 118 rue du Faubourg Saint-Honoré dans le VIIIe arrondissement. www.piasa.fr. Mail : f.chambre@piasa.fr. Le 118 fut le premier magasin du couturier Pierre Cardin. Quand ? Ce mercredi à partir de 17h.