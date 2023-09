Focus sur Félix Meynet à la galerie Passerelle

Le plaisir, lors de ces expositions, vient de la rencontre avec certains auteurs. Le vendredi 29, ce sera Dany, et ce samedi, François Walthéry (Natacha) et Marc Wasterlain (Docteur Poche, Jeannette Pointu) seront présents, tout comme Félix Meynet (Sauvage, Les Éternels…) qui vient de sortir une deuxième visite de ses Détours au musée (Fabard Éditions) dont Bruno Graff propose une édition “boostée”, l’occasion pour le dessinateur savoyard de se mettre dans les pinceaux de Vermeer, Van Gogh, Fragonard ou Klimt.

Cette fois, pour une rétrospective complète, Bruno Graff a obtenu de Meynet des dessins inédits, remontant parfois à plus de trente ans. “Je suis un pur autodidacte ; je lisais de la bande dessinée, mais si la Suisse est un vivier d’auteurs, la Haute-Savoie est une sorte de désert en la matière : ni auteur ni école, explique Meynet. J’allais à toutes les séances de dédicaces organisées dans la région quand mon job de moniteur de ski m’en laissait le temps. J’ai ainsi rencontré André Juillard qui a eu la gentillesse de me laisser ses coordonnées en me disant de l’appeler le jour où je passais à Paris. J’ai travaillé sur des projets, lui ai montré mon travail, il a fait les commentaires nécessaires et j’ai publié mon premier album en 1992 : Double M – Le Trésor des Chartreux, dont l’intrigue se déroule dans la vallée où j’ai grandi, dans les années 60, une période que j’aime bien, que ce soit pour les fringues, les automobiles, les skis, et le côté vintage que je pouvais donner à Mirabelle.”

Une histoire qu’il mûrissait depuis l’adolescence. “À l’époque paraissaient 600 titres chaque année. André Juillard m’a persuadé qu’il restait pourtant de la place pour moi. Et je l’ai prise.”

Les Éternels. ©L'artiste et Bruno Graff

Sauvage. ©L'artiste et Bruno Graff

S’ensuivront, cinq autres titres de Double M, puis le personnage de Fanfoué, vieux montagnard toujours prêt à aider des charmantes touristes. Avec Corteggiani, il signera trois histoires de Tatiana K., puis la rencontre avec Yann l’emmène dans le milieu des diamantaires anversois avec Les Éternels, “série interrompue pour raison médicale, la palette graphique me faisant souffrir”. Il passe à la couleur directe, toujours avec Yann, pour Sauvage (cinq titres parus chez Casterman). À découvrir, pour le plaisir des yeux.

Rétrospective Félix Meynet Bande dessinée Où Galerie Passerelle, rue Dejoncker, 34, à 1060 Bruxelles. www.brunograff.com – Tél : 0475/80.31.87 (de 16 à 21 h) Jusqu’au 30 septembre ; jeudi et vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et samedi de 14 h 30 à 18 h 30 ou sur rendez-vous.