De la diversité des belles reliures

Le catalogue papier ne montre guère d’images mais sur Drouot il est totalement illustré et cela permet de prendre conscience de la variété immense des travaux réalisés par les relieurs. Ce sont eux qui justifieront sans doute les prix, sauf à tomber sur des éditions originales, publiées au siècle passé, comme à la NRF.

Daudet, Camus, Bosco

Les lots sont généralement estimés de manière attractive, entre 150 et 400 €. On verra ce que les amateurs feront de ces prévisions.

Deux lots d’Alphonse Daudet retiennent notre attention pour la qualité de leurs couvertures. Il s’agit de Sapho, mœurs parisiennes et de La petite paroisse. Les volumes sont attendus entre 300 et 400 € pour le premier ; 200 et 300 € pour le second. Le Sapho date de 1884 et contient une lettre autographe de l’auteur à son éditeur Charpentier. Plus loin on trouvera La semaine sainte de Louis Aragon, volume qui avait appartenu à André Mélon. La superbe reliure de Alix sert également l’ouvrage de 1958, présenté ici en édition originale. On l’attend entre 350 et 400 €. Aragon n’évoque pas la Pâques mais la fuite de Louis XVIII en mars 1815 quand Napoléon s’évada de l’île d’Elbe. Les lots concernant Albert Camus sont d’une grande diversité de cartonnages de même pour Arland, Bosco ou Céline. Tout cela fut édité à la NRF et vaut moins de 100 € généralement. Il y a encore une très belle reliure, un peu abîmée semble-t-il, sur le volume de Colette Le Toutounier, paru en 1939 chez Ferenczi. Ce livre raconte l’histoire de quatre sœurs se retrouvant dans l’appartement familial autour d’un canapé qui leur servait de lit, enfants. Il est assorti de six autres du même auteur, annoncé entre 150 et 200 €. Notez que la maison de Colette se visite, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, près des châteaux de Saint-Fargeau, de Ratilly et de Guédelon.

Vente publique Où ? 24 rue Henri Marichal, 1050 Bruxelles. Tél. : 02. 640 22 53. On enchérira via le site de Drouot, sinon par téléphone ou encore par ordre d’achats. Quand ? Vacation le 16 septembre dès 13 heures. Exposition jusqu’au 15 septembre, de 14 à 19h. Le matin sur RDV.