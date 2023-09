Redécouvrir Nicolas de Staël, le “prince foudroyé”

Nicolas de Staël dans son atelier rue Gauguet été 1954 Photo Denise Colomb © Donation Denise Colomb, Médiathèque de l'architeture et du patrimoine, Ministère de la culture, France.

Celui-ci lui consacre une grande et superbe rétrospective, 20 ans après celle au Centre Pompidou en 2003, avec 200 œuvres, dont de nombreuses rarement ou jamais vues issues de collections privées.

L’exposition a l’ambition de renouveler notre regard sur ce peintre, ce “Prince foudroyé” qui se tua le 16 mars 1955, à 41 ans, en se jetant de la fenêtre de son atelier face au port d’Antibes, par dépit amoureux mais peut-être aussi d’être arrivé à un point d’incandescence (ou d’impuissance) dans sa recherche qui ne pouvait se terminer que comme cela.

Nicolas de Staël qui a beaucoup et très bien écrit sur l’art disait : “C’est si triste sans tableaux, la vie, que je fonce tant que je peux. ” Il ajoutait : “Toute ma vie j’ai eu besoin de penser peinture, de voir des tableaux, de faire de la peinture pour m’aider à vivre, me libérer de toutes les impressions, toutes les sensations, toutes les inquiétudes auxquelles je n’ai jamais trouvé d’autres issues que la peinture. ”

Parc des Princes

Au centre de l’exposition, on admire le Parc des Princes de 1952 grand tableau de 3,5 m sur 2 m, vendu 20 millions en 2019 (record par l’artiste) et qui a marqué un virage fondamental dans son œuvre vers un retour à une certaine figuration. Ayant assisté à un match de football entre la France et la Suède, il fut si fasciné qu’il retrouva une figuration, certes schématique, presque abstraite, mais nécessaire à ses yeux pour mieux montrer la magie des mouvements des joueurs.

”Entre ciel et terre, sur l’herbe rouge ou bleue une tonne de muscles voltige en plein oubli de soi avec toute la présence que cela requiert, en toute invraisemblance. Quelle joie ! René, quelle joie ! Alors, j’ai mis en chantier toute l’équipe de France, de Suède et cela commence à se mouvoir un tant soit peu”, avait confié Nicolas de Staël à son ami le poète René Char.

L’exposition chronologique montre qu’après des débuts assez sombres et hiératiques et avant une fin de son œuvre trop directement figurative, Nicolas de Staël n’est jamais aussi bien que quand il avance dangereusement entre la figuration et l’abstraction.

Nicolas de Staël Paysage (1952) 28 x 33 cm, Collection privée © ADAGP, Paris, 2023 Courtesy Applicat-Prazan, Paris

Nicolas de Staël pratiqua d’abord l’abstraction, à la mode alors, mais l’amitié qu’il avait pour René Char le fit changer. Il avait dessiné pour lui les planches illustrant ses “Poèmes” et il lui écrivit alors : “Je ne te dirai jamais assez ce que cela m’a donné de travailler pour toi. Tu m’as fait retrouver d’emblée la passion que j’avais, enfant, pour les grands ciels, les feuilles en automne et toute la nostalgie d’un langage direct. ”

La Sicile

Le peintre s’attaque alors aux genres les plus classiques de l’histoire de l’art : le paysage “sur le motif”, le nu, la nature morte. Mais il ne s’agit évidemment pas de représentation naturaliste ou d’évoquer le pittoresque. Nicolas de Staël cherche l’essence d’un paysage, son squelette, son architecture invisible.

Il veut exprimer la lumière du Nord, plus grise et froide, ou les explosions de couleurs du Sud quand il s’écriait : “Les diamants ne brillent que l’espace d’un éclat d’eau très rapide. Au bout d’un moment, la mer est rouge, le ciel est jaune et les sables sont violets.” Il est allé chercher ces lumières et ces paysages dans le Nord, près de Dunkerque et Calais, comme au Sud à Marseille, à Ménerbes ou en Sicile.

Rompant peu à peu avec l’abstraction, il tente de marier l’impossible (la figuration et l’abstraction) ou du moins de dépasser l’opposition entre les deux. Il expliquait en 1952 : “Je n’oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative. Une peinture devrait être à la fois abstraite et figurative. Abstraite en tant que mur, figurative en tant que représentation d’un espace.”

Ses marines et ses études de ciel (il ne faut pas rater ses magnifiques petits formats de paysages réalisés sur le motif, sur des cartons !) sont souvent traitées sous forme de rectangles juxtaposés, comme des tesselles (fragments de mosaïque) aux couleurs gris bleu, départageant la mer et le ciel, la terre et l’eau. Les formes semblent se dissiper l’une dans l’autre évoquant le mouvement de la mer, des nuages, les variations de la lumière. Ou au contraire, ces rectangles colorés semblent en lutte l’un contre l’autre. Il faut voir la rage avec laquelle il les place au couteau et les gratte.

En ne donnant que le squelette du paysage, que son ombre mouvante, il parvient à en donner l’essence.

On le voit aussi avec ses paysages de Sicile, à Agrigente. Des couleurs très vives, des rouges et des oranges posés en aplats. Ses paysages de Sicile sont aussi explosifs que des volcans près de l’éruption.

Nicolas de Staël, Agrigente (1954), 60 x 81 cm, Collection privée ©Nicolas de Staël, Agrigente (1954), 60 x 81 cm, Collec ADAGP, Paris, 2023 / Photo Annik Wetter

Jeunesse belge

Nikolaï Vladimirovitch Staël von Holstein était né en 1914 à Saint-Pétersbourg. Sa famille a fui à la Révolution. Il perd ses parents et est recueilli à 8 ans, à Bruxelles, par une riche famille d’origine russe, celle d’Emmanuel Fricero au 60 rue Stanley à Uccle. Il fait ses études à St-Michel puis au collège Cardinal Mercier à Braine l’Alleud. Au grand dam de son tuteur qui le vouait aux études d’ingénieur, Nicolas de Staël suit ensuite et réussit brillamment les Académies des Beaux-arts de Saint-Gilles et Bruxelles. Il réalise encore des peintures murales pour l’exposition internationale de Bruxelles en 1935, avant de partir en France et connaître le succès que l’on sait.

Ses passions amoureuses

La vie de Nicolas de Staël fut aussi marquée par ses passions amoureuses. Celle d’abord pour Jeannine Guillou, rencontrée en 1936 au Maroc mais cette dernière de santé fragile, meurt en 1946. Il épouse alors Françoise Chapouton et ils auront trois enfants. Et en 1953, il entame une liaison passionnelle avec Jeanne Polge. C’est pour se rapprocher d’elle qu’il loue un atelier à Antibes face à la mer. Le 16 mars 1955, il se jeta du haut de celui-ci.

La veille de son suicide, il avait réuni toutes les lettres de Jeanne et alla les rendre à son mari en disant : “Vous avez gagné.”

Nicolas de Staël, Femme assise (1953), 114 x 162 cm Collection particulière © ADAGP, Paris, 2023 © Photo Jean-Louis Losi

En 1953, le peintre était alors reconnu et avait un beau succès aux États-Unis grâce à la galerie Paul Rosenberg où il exposa en 1954 et qui lui proposait un contrat généreux. Mais malgré cela, il restait cet artiste tourmenté, ce nouveau Van Gogh, que la légende a retenu et que son portrait montre. Nicolas de Staël travaille alors de grands formats, dérive vers une figuration très explicite dont témoignent les dernières salles de l’exposition et qui n’est pas toujours la meilleure partie de son œuvre.

En devenant plus figuratif, il perd de cet infini du ciel, du tremblement de l’air, des paysages qu’il pouvait si bien rendre. Mais on retrouve aussi de grands tableaux devenus célèbres comme l’envol des mouettes vers une destination inconnue, semblant annoncer son propre envol désespéré d’une fenêtre d’Antibes.

Avant sa mort, il s’était attaqué à un très grand tableau de 6 m de long, Le concert resté inachevé et exposé à Antibes au musée Picasso : un immense aplat rouge vif et, en dessous, un piano et une contrebasse.

Toute sa vie, Nicolas de Staël a exploré jusqu’à l’épuisement le vrai domaine de la peinture dans son essence et son esprit. L’écrivain Malcolm Lowry disait : “Je ne suis pas moi, mais le vent qui souffle à travers moi. ”

Nicolas de Staël, Musée d’art moderne de Paris, jusqu’au 21 janvier