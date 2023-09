Bamberg aime les antiquités

Ce "Pique-nique dans les champs" de Franz Eichhorst daté de 1913 se trouve chez Wenzel ©DR

Trente ans de Tefaf

Les Senger sont dans l’ameublement et la décoration depuis le milieu du XIXe siècle. Le pied à l’étrier de l’antiquité fut posé par Walter et son épouse en 1970. Leurs filles Sylvia et Simone tiennent désormais les rênes de l’activité (avec leurs conjoints) et la descendance arrive dans le monde immense du marché de l’art. Les Senger exposent à la Tefaf depuis 1991. Dans deux boutiques, on ne voit que des antiquités des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. Dans la troisième, on ose les confrontations entre anciens et contemporain. Et, en général, ça marche. En vitrine, il y avait la semaine dernière une petite statue d’un homme debout exécutée par le célèbre artiste hessois Stefan Balkenhol et, juste à côté, une autre sculpture figurant une Madone en trône. Le cartel nous a fait avoir des vapeurs : “Meister der “Van Eyck Schen”, Liège, 1430-1460” (appellation à éclaircir). Il y avait encore un très sympathique Enfant debout sculpté en pierre par Ferdinand Tietz vers 1765 et une Sainte famille avec sainte Anne, en hêtre, vers 1490, d’un maître souabe.

Du côté de chez Matthias Wenzel, outre la bonne humeur du négociant, proche des sourires de ses anges et autres chérubins dont un debout qui claironne avec fierté à quelques centimètres d’un évêque en bois doré au regard impassible, on trouve de tout. Il y a aux murs une foule de tableaux religieux ou de paysages et un double portrait d’une Mère et son enfant par Jan Weenix (1640-1719). Sur les tables, se trouve une belle quantité d’objets utiles à tout cabinet d’amateur. Un régal pour les amateurs de choses anciennes.

Vente publique Où ? À 96049 Bamberg, Karolinenstrasse et Geyerswörthplatz, chez Senger et chez Wenzel. Quand ? Dès que possible. Bamberg se trouve à 605 km de Bruxelles, au nord de Nuremberg et au sud de Cobourg.