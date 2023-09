Eclectisme de rigueur à Gand

Langerock

Ensuite, ce sera le tour d’une belle collection de sculptures en plâtre ou bronze de Nicole Langerock, figurant des portraits ou des études de corps féminins. Personne ne semble connaître les dates de cette bonne artiste Art déco qui travaillait dans les années trente et quarante. Ses huit œuvres sont estimées entre 150 et 400 €, ce qui pourrait être une opportunité pour un marchand érudit. Langerock est un nom célèbre dans le panthéon des architectes belges. Ce fut aussi celui de frères jumeaux, Paul et Pierre, nés en 1913 et décédés à Lathem en 2017 et 2019. Ils furent quelque temps les plus vieux jumeaux vivants du monde.

Le lot le plus élevé financièrement dans cette section est celui de Georges Minne (1866-1941). Il s’agit d’un tirage posthume figurant une “Mère et son enfant”. La pièce est haute de 76,5 cm. On l’estime entre 6 000 et 10 000 €.

On passera sur les portraits et les rares tableaux anciens qui sont généralement d’un ennui complet, sauf pour cette demoiselle (mais peut-on encore le dire ?), peinte à mi-corps par Séraphin De Vliegher (1806-1848). On l’annonce entre 300 et 500 €. On terminera par une aquarelle figurant une nature morte au “Pichet et pommes” d’Isaac Lazarus Israëls (1865-1934). La feuille est espérée entre 1 000 et 1 500 €. Ce devrait être une formalité, car l’artiste est une star aux Pays-Bas.

Vente publique Où ? Maison Jules, 10, Heilig Kruisplein, 9040 Gent. Tél. : 0478. 84 30 58. www.maisonjules.be. On peut enchérir via Invaluable ou Drouot. Sinon via téléphone ou encore sur place. Quand ? Ce samedi à partir de 11h et pareillement pour le dimanche ; soyez donc vigilants. Exposition en cours jusqu’à vendredi fin de journée.