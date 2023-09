10 000 ans d’art en 70 lieux

Il y a septante adresses à découvrir dont l'ancien magasin d’Armani situé à côté du VSM (le Vieux Saint-Martin). C’est au 37 de la place du Grand Sablon et le lieu servira de cadre à une petite réunion comprenant De Leye, les Lemaire pour la porcelaine, Aktis Gallery, de Londres, les Papon de Suisse et l’Univers du Bronze, venu de Paris. Les stands seront décorés par Gérald Watelet, toujours aussi dynamique, plein de fantaisie et de bon sens.

Des perles chez Derom

Si vous prenez soin de placer votre automobile dans le parking Poelaert, vous pourriez commencer par la rue du Grand Cerf, car, chez Lempertz (salle de ventes de Cologne), on propose une belle exposition de Michel Pérez Pollo ; mais c’est hors BAS. Dans la rue aux Laines se trouve la galerie de Lin Deletaille, à ne pas manquer. Et encore moins celle de Patrick Derom (n°1 rue aux Laines) qui a le bon goût et l’intelligence d’accueillir les célèbres maisons britanniques Agnews et Colnaghi. Sauf à se demander si la perle n’est pas sa fille Sophie Derom qui a hérité des talents de ses parents. En descendant le Petit Sablon, sur la rue de la Régence, il y a deux maisons à ne pas oublier, à savoir les Desmet pour leurs magnifiques sculptures et les Theunissen-Ghellinck pour leurs meubles anciens. Tant qu’à parler de jeunesse, il ne faudra pas négliger la galerie située en premier étage de Thomas Deprez située en dessous du toujours excellent Écailler du Palais royal. Sur le même trottoir, il faut pousser une longue pointe chez Costermans et Pelgrims, là où pour la dernière fois il y a douze mois, nous vîmes l’inoubliable Albert Vandervelden. Un peu plus bas il faudra jeter des yeux chez Artimo puis remonter la rue des Minimes pour passer de l’Égypte ancienne (Harmakhis) à l’Océanie chez les Mestdagh, pour finir aux tous récents créateurs chez Jonathan Kugel et chez Sébastien Janssen (Sorry we are close).

Brussels Art Fair Festival Où ? À Bruxelles, quartier du Sablon, Grand et Petit, de la rue aux Laines à la rue Lebeau. De la rue des Minimes à l’impasse Saint-Jacques. Entrées libres, marquées par des tapis, des bougies, des bannières ; la classe quoi ! Quand ? Inauguration le 21 sur invitation puis vendredi, samedi et dimanche, de 10 à 18 h, sauf dimanche où on clôturera un peu plus tôt.