Les beaux-arts en première ligne chez Lhomme

Dans les lots ayant une valeur moins commune, il faut signaler un coffret contenant vingt-quatre stickers de Daniel Buren. L’idée originale date de 2001. L’œuvre se nomme : La grille-la couleur-le motif. Elle avait été déployée au musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg. C’est une édition, numérotée 81. Le lot est évalué entre 1 500 et 2 000 €. Juste après au lot 23 apparaîtra une belle huile sur toile de Louis Buisseret (888-1956), figurant une “nature morte aux fruits, saladier rose, cruche grise et crucifix”. Le tableau est escompté entre 1 000 et 1 500 €.

Emile Fabry

Buisseret est né à Binche et il fait partie du foyer montois d’avant 1950, avec entre autres, Anto Carte, dans ce groupe que l’on nomme Nervia. Huit œuvres de Georges Collignon sont ensuite alignées, de même qu’un travail d’Edoardo Chillida datant de 1974. C’est une gravure sur bois. Elle est estimée entre 1 500 et 2 000 €. On verra ensuite quatre compositions de Marcel Delmotte et trois du Liégeois Adrien de Witte. Une des œuvres les plus élégantes est un portrait présumé de Madame Rouffart par un artiste qui est, selon toutes vraisemblances, Emile Fabry. L’artiste n’a pas signé, mais le style et la qualité graphique y sont. La toile de 120 x 120 cm est annoncée entre 2 000 et 3 000 €. Il faudra restaurer le cadre et ce sera très bien pour la prochaine Brafa. Richard Heintz sort cinq fois dans le catalogue avec des paysages estimés entre 400 et 1 500 €. N’oublions pas une belle plage de la mer du Nord interprétée par le Verviétois Maurice Pirenne. La toile est évaluée entre 1 000 et 1 200 €. Le lot le plus chèrement annoncé dans cette partie des arts plastique est une encre de Chine de Raoul Ubac : Projet de sculpture – Buste, exécuté en 1981. Le lot de 650 x 500 mm est espéré entre 5 000 et 6 000 €.

Vente publique Où ? Chez Lhomme, 9 rue des Carmes à Liège. www.michel-lhomme. com. Tél. : 04. 223.24.63 Quand ? Le 30 septembre à 14h. Exposition du 23 au 29 septembre aux heures habituelles. Le samedi 30 de 10 à 12h. Vente en présentiel et via les sites Drouot ou Invaluable ou encore par téléphone.