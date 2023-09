Fondée en 2900 avant J.-C., contemporaine des premières dynasties égyptiennes, Mari connut une période faste entre 2500 et 2300 ans avant J.-C., avant d’être une première fois détruite par les armées de l’empire d’Akkad. Renaissant ensuite peu à peu, retrouvant toute son importance géopolitique, artistique et commerciale avec ses gouverneurs appelés Sakkanakkus, elle fut à nouveau détruite par Hammurabi de Babylone vers 1759 avant J.-C. et ne s’en relava jamais.

Mari fut au centre d’un royaume très puissant qui contrôlait la route des matériaux entre la Méditerranée et le Golfe Persique.

Statue d’un avant-corps de lion, feuilles de cuivre et assemblage clous, Mari, Temple aux lions ©crédit :Musée du Louvre, photo Raphael Chipault

C’est un vrai miracle qui a permis de découvrir, enfouis sous une colline, les restes de cette ville bâtie en terre. En 1933, des paysans tombaient par hasard sur une statue antique. L’archéologue français André Perrot, futur directeur du Louvre, mena les fouilles. Parmi ses découvertes, à côté de nombreux objets, sculptures et vestiges du Grand palais royal, il y avait des milliers de tablettes avec des textes cunéiformes qui furent décryptés par un orientaliste belge Georges Dossin.

L’exposition à Mariemont raconte avec beaucoup de documents et d’objets venus souvent du Louvre, ces fouilles et leurs découvertes. Jusqu’à l’indépendance de la Syrie en 1946, les objets mis au jour étaient partagés entre le musée du Louvre et celui d’Alep en Syrie.

1600 trous

Mais Mari, deux fois détruite dans son histoire, l’a encore été 4000 ans plus tard, à cause de la guerre en Syrie. Les fouilles ont été arrêtées en 2011 sans avoir repris, et les pillards ont alors fait des ravages.

Sur base de photos de satellites et de drones, Pascal Butterlin qui dirigeait la dernière campagne de fouilles, expliquait en 2018 : “On compte plus de 1 600 trous de pillards à Mari, réalisés entre 2012 et 2018, la majeure partie en 2014, pendant l’occupation par Daesh du site. Des monuments patiemment restaurés par les archéologues français à Mari, de 1974 à 2010, ont été détruits au moment des combats de 2018 : le palais présargonique de Mari, qui avait été détruit par les rois d’Akkad puis dégagé et restauré par A. Parrot et J. Margueron, a été frappé par deux missiles en novembre 2017. En quelques jours a disparu l’un des plus anciens palais de l’histoire de l’humanité, dont les murs de briques étaient encore hauts de plus de 6 m, un cas unique au Proche-Orient. ”

Grands calques

Ce drame rend l’exposition de Mariemont encore plus émouvante. Très didactique, elle explique ce qu’on sait de ce royaume, et montre aussi des objets passionnants comme les deux grands calques qui reconstituent les décors de La chapelle 132 du Palais royal de Mari, consacrée à Ishtar, déesse de l’amour et de la guerre. On y voit une montagne, le monde du divin, sur laquelle se trouvent un taureau et un dieu sur un trône recevant le roi. Ces calques sont un autre miracle. Les peintures murales n’ont pas résisté à leur mise au jour dans les années 30 mais on en avait conservé des dessins sur cellophane.

André Parrot, dans les années 50, fit réaliser deux grands calques au départ de ces dessins mais ceux-ci avaient disparu et ne furent retrouvés que fortuitement dans les réserves du Louvre en 2019. Mariemont a cofinancé leur restauration et on peut les découvrir pour la première fois à l’exposition.

Statue d’un porteur de chevreau, albâtre, Mari ©crédit: Musée du Louvre, photo Raphael Chipault et Benjamin Soligny

S’il y a peu de pièces spectaculaires, on découvre un grand lion qui gardait l’entrée d’un temple, en feuilles de cuivre, et des statuettes de prêtres dont l’un d’eux – en albâtre — porte un mouton. On a mis au jour des objets étonnants comme des moules à gâteau en forme de femmes enceintes et une collection unique de “foies divinatoires”. Les devins de Mari pratiquaient ce qu’on appelle l’hépatoscopie, l’étude des foies de mouton. Ils avaient fait des maquettes en argile de ces foies, présentés à Mariemont, qui les aidaient dans leurs prédictions.

Une exposition qui est une belle découverte d’une ville mythique et maudite à la fois.

Mari en Syrie, Musée de Mariemont, jusqu’au 7 janvier