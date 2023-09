Mitacq en version Le Gall et Derval

Ces aventures étaient scénarisées par Jean-Michel Charlier (pourtant le tout premier scénariste fut en réalité Jean-Jacques Schellens qu’on retrouvera à la tête des éditions Marabout, mais Georges Troisfontaine, patron de la Worldpress, imposa le Liégeois, plus connu). Quand Charlier décide de rejoindre Goscinny pour lancer l’aventure de Pilote, tout naturellement, Mitacq le suivra, tout en poursuivant l’aventure des Castors.

C’est un jeune homme, un peu plus âgé que les Castors, qui aura les honneurs de la revue française – "Mâtin, quel journal !" – dès le premier numéro de Pilote, le 29 octobre 1959. Jacques Le Gall, c’est le nom de ce rouquin, vivra six aventures. Pour les trois premiers épisodes, Mitacq utilisera la technique du lavis. Dans l’exposition que consacre Champaka actuellement au dessinateur ucclois, ces planches au lavis sont les plus belles – à nos yeux – tant ce dessinateur, qui avait aussi étudié la peinture, excellait en ce domaine et permettait de jouer sur les textures plutôt que sur les traits, obligeant à utiliser des planches de plus grand format. Mitacq repassera chez Spirou et, pour des raisons éditoriales, la série sera interrompue quelque temps après.

Jacques Le Gall, La déesse noire. ©Mitacq et galerie Champaka

Chasses au trésor, aventures exotiques, espionnage composent le menu de cette série, assez semblable finalement à la Patrouille mais peut-être plus facile à réaliser puisqu’il n’y avait qu’un seul personnage principal au lieu de cinq.

Stany Derval, héros de l’après Mai 68

À la fin de la décennie 60, cependant, Mitacq réunira toutes ses passions en une seule série, Stany Derval. Le style du dessin a changé, se fera plus nerveux, psychédélique parfois. Le public avait changé et on pouvait se permettre plus d’audace, comme entourer le héros – journaliste-reporter télévision – plus âgé, de jolies femmes, lui faire faire de l’escalade, de la spéléologie, du motocyclisme. La série, née en mars 1968 dans Spirou, aura une belle brochette de scénaristes : Jacques Stoquart, André Beckers, Maurice Tillieux et André-Paul Duchâteau, excusez du peu ! Pour des raisons de planning, René Follet donnera de temps à autres un coup de main sur certaines planches.

Mitacq dessinera trois cents planches de cette série. Dans l’exposition réunissant une bonne soixantaine de planches des deux séries, le spectateur peut voir comment un même dessinateur, selon les temps et les mœurs, fait évoluer son dessin en une vingtaine d’années. Sur Stany Derval, certaines planches leur rappelleront Luc Orient dessiné par Eddy Paape. Il est vrai que l’entente entre les deux hommes était grande.

S’il a aussi eu une admiration folle pour Franquin, Mitacq était plutôt catalogué parmi les dessinateurs réalistes de l’éditeur Dupuis.

Mitacq, Jacques Le Gall et Stany Derval – Bande dessinée Où Galerie Champaka, 27 rue Ernest Allard à 1000 Bruxelles – Tél : 02/514.91.52 Quand Jusqu’au 7 octobre, les jeudi et vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 11h30 à 18h.