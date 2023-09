Des vêtements pour habiller les oiseaux menacés de Patagonie

La nouvelle expo s’intitule Dressing, du nom de cette pièce qui jouxte parfois les chambres à coucher pour y accrocher nos vêtements.

Mais qu’est-ce que veut dire “porter” un vêtement ? Une quinzaine d’artistes y répondent, chacun à sa manière très personnelle.

Notre coup de cœur va à Monica Giron qui vit en Argentine. Elle expose dans l’ancienne bibliothèque, une quinzaine de vêtements tricotés à la main afin d’habiller les oiseaux de Patagonie en voie d’extinction. On retrouve sur ces habits tricotés, les formes des pattes, des ailes, des corps, de ces oiseaux et leurs vêtements ont leurs couleurs vives. Au-delà de leur beauté et de l’humour du geste, ces vêtements sur des corps absents, disparus, nous disent beaucoup sur l’extinction des espèces : et si ces vêtements étaient les seules traces restant de ces oiseaux magnifiques ? Ces petits manteaux sont de plus, paradoxaux : si les oiseaux les revêtaient, ils mourraient.

Beat Streuli: Manhattan installation in situ 2023 ©crédit: courtesy of the Artist, photo: D.R.

En Frida

Dès l’entrée de la Maison des arts, un grand montage photographique de Beat Streuli donne le ton. À son habitude, il a photographié subrepticement des passants dans les rues, donnant un aperçu aussi de la variété de leurs vêtements.

Parmi les propositions forcément inégales, certaines interpellent davantage. On retrouve les photographies, autoportraits, d’Emilio Lopez-Menchero. Questionnant le rapport entre le corps et l’identité, il s’est incarné, habillé, transformé, tantôt en Frida Kahlo, tantôt en Che Guevara ou en cosmonaute russe. Le résultat est troublant, car si on voit d’emblée que son visage n’est pas celui de Frida Kahlo, il lui ressemble un peu à cause de ses vêtements. Parfois, l’habit fait le moine.

Aimé Ntakiyica, Wir, 2001 ©crédit: courtesy of the Artist and art collection of national bank of Belgium

On retrouve une grande photographie de Valérie Belin d’une mariée marocaine et celles pleines d’humour du Burundais d’origine, Aimé Ntakiyica, habillé en costumes folkloriques européens.

Le peintre Ghanéen Cornelius Annor montre l’atmosphère hyperréaliste d’une cuisine avec un couple. Pour représenter leurs vêtements, il a collé des tissus de vêtements africains, du wax.

Cornelius Annor: M'adwendwen (mes pensées) ©crédit: courtesy of the artist, and Maruani Mercier Gallery

La jeune Léna Babinet a confectionné patiemment un voile de mariée composé de milliers d’anneaux en porcelaine. Si le résultat posé sur une chaise évoque la dentelle, ce voile est très lourd et fragile. Beau et fragile, à l’image sans doute des mariages.

Pour cette exposition, on a ajouté quelques œuvres anciennes des collections de la commune. On regardera surtout le tableau de 1904 de Léon Frédéric, montrant son épouse et ses deux enfants. Avec l’étrangeté des “tronches” qu’il donne toujours aux visages de ses personnages.

“Dressing”, Maison des arts, chausse d’Haecht 147, Schaerbeek, jusqu’au 26 novembre