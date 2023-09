Reprise des ventes réussie chez VDK

On mettra en évidence les 18 755 € obtenus, frais compris pour une porcelaine polychrome et dorée chinoise, de la fin du XIXe siècle, figurant un Vieux sage tenant un Ruyi. La statue était haute de 66 cm. Elle était posée sur une sellette de 84 cm de haut.

Emile Claus

Plus loin, on obtint 7 005 € pour une toile hollandaise du XVIIe siècle signée de Jan Wijnants et d’Adriaen Van de Velde. La toile de 39 x 45 cm représentait une Nature morte de légumes. Puis vinrent 16 255 € pour une toile de 1873 signée par Emile Claus quand le peintre avait 24 ans. On voyait sur la toile le portrait de Mme van den Abbeele. Le tableau mesurait quand même 135 x 78 cm. L’une des plus belles enchères de ce mois est tombée sur une parure de corset en or jaune, saphirs et diamants qui portait les poinçons d’un joaillier rare sur le marché. Il s’agissait de Léopold Vanstrydonck, fournisseur du roi. Le marteau est tombé à 22 550 €.

Et si vous avez raté les deux ventes de ce mois, il n’y a plus qu’à attendre les soirées suivantes des 10 et 11 octobre. On y verra une intéressante sculpture d’un buste de femme en plâtre. C’est sans doute un projet et ce fut exécuté par Victor Rousseau. On l’attend entre 3 000 et 5 000 €. L’un des lots les plus importants est un petit panneau attribué à Gillis d’Hontecoeter, peintre flamand du XVIIe siècle. Il donne à voir un Paradis terrestre. L’œuvre est annoncée entre 15 000 et 20 000 €. Les ventes à venir comportent beaucoup d’argenterie des XVIIIe et XIXe siècles.

Vente publique Où ? Chez Vanderkindere. www.vanderkindere.com. 685 chaussée d’Alsemberg, 1180 Uccle. Tél. : 02. 344 54 46. Exposition quatre jours avant la vente de 9h à 12h et de 14 à 17h. Quand ? Mi-septembre pour la dernière vente et 10-11 octobre pour la prochaine.