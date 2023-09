Arts et traditions populaires à Verviers

Chez Corinne et Benoît Legros, les hasards des dépôts, à moins que ce ne soit un seul, ont placé en ligne de mire tout un ensemble de pièces sorties de fonderies des XVIIe au XIXe siècles, sans oublier des céramiques, de la verrerie, des cuivres.

Parmi les 345 lots, les fers forgés nous ont frappés plus que les excellents maîtres de l’école intimiste verviétoise situés en fin de vente ou que les meubles liégeois, toujours aussi difficiles à négocier même si une vitrine est affichée à plus de 3 500 € d’estimation.

Sur la Sonuma avec Sélim Sasson

Nous commencerons ce petit tour par ce trio de marionnettes du Théâtre Pinet, qui nous font revenir en mémoire celles du sieur Defrance; il habitait jadis au bas de la montée de Cointe, pas loin des Guillemins, à Liège. Pour les Pinet, il faut revoir le reportage de la RTB sur la Sonuma, en date de 1962 avec Sélim Sasson (1929-2002), au micro. Les trois marionnettes hautes de près de 90 cm, sont estimées entre 600 et 700 €.

Pour une cuisinière d’enfant, en fonte, il faudra compter entre 250 et 300 €. Pour un fer à oublies en laiton et fer forgé, on parle de 350 à 300 €. Pour une pince à sucre, il suffira de 30 à 40 €. Pour ce qui est présenté comme une grande fourchette de 46 cm de haut composée de deux pointes acérées d’un côté et de ce qui ressemble à un porte arquebuse de l’autre, toujours en fonte, il faudra envisager 50 à 75 €. Ce sera le même prix pour une pelle à feu et un trépied pour supporter une casserole, à poser dans les braises. Il y a encore de nombreux plats et des cruches ou brocs en étain, souvent des XVIIIe et XIXe siècles. Voilà qui nous rappelle la magnifique collection du docteur Roger Lemaire, offerte au Grand Curtius à Liège en 2021 sauf erreur, exposées superbement quelques mois (de juin à octobre 2022), puis rangée dans des caisses en réserve, faute de place (il faut dire que la maison Curtius a été vidée pour en faire un lieu d’expositions, ce qui, vu des échevins est plus rentable qu’un musée).

Vente publique Où ? À Verviers, rue Peltzer de Clermont, 41B. La salle est à droite en descendant la rue, au 41B. Les bureaux se trouvent à gauche, presque en face, au n°20. www.venteslegros.com. Tél. : 0495/ 57.01.63. Frais : 27 %. Vente en présentiel. Sinon via téléphone ou drouot.com. Quand ? Jeudi à partir de 18 h.