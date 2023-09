Excursion délicieuse pensant à vous: l’art de la carte postale

Histoire culturelle

Nouvelles du paradis. La carte postale de vacances, le livre publié tout récemment aux éditions Loco à l’occasion de l’exposition éponyme au Musée de la Poste à Paris, revient sur ces contraintes d’écritures et sur les codifications qu’elles ont engendrées, mais il s’attache avant tout à retracer l’histoire sociale et culturelle de le carte postale. Une histoire que Marie-Eve Bouillon et Valérie Perlès, qui ont dirigé cet ouvrage, contextualisent en rappelant que vers le milieu du XIXe siècle l’image touristique existait déjà : “Dès les années 1850, de nombreuses entreprises de photographie proposent “des voyages par l’image” à travers une abondante production de vues stéréoscopiques, terreau d’une culture visuelle de l’ailleurs… ”. Mais cela était réservé à une classe sociale aisée assez restreinte. En fait, l’essor de la carte postale se concrétise à la Belle Époque forçant les professionnels de l’image à s’adapter. Auparavant, plusieurs évolutions avaient créé un terrain propice. Par exemple, l’adoption en 1878 par 35 pays d’un format et de tarifs communs pour les cartes postales, mais également l’abandon du monopole d’État sur leur fabrication ainsi que l’alphabétisation croissante de la population.

Les photographes

L’ouvrage qui arbore en couverture l’indispensable présentoir, fait la part belle aux témoignages des professionnels du secteur et à “leurs recettes” de fabrication pour ce qu’ils considèrent comme de “bonnes” images. Ainsi, pour Serge Le Manour qui fut photographe chez l’éditeur Yvon, ce qui compte “c’est le lieu touristique. Il faut montrer le plus de monuments possibles, la géographie et l’histoire de la ville”. Et de préciser : “Sur les cartes, il y avait beaucoup de mises en scène, mais aussi beaucoup de photomontages… Sur la fin, j’intervenais pas mal sur les maquettes, en lien avec les infographistes. On avait des séries de ciels : “Tu me fais le ciel n°3 sur Concarneau, le super pétant sur la Corse”.

En musique

Une large partie de la fin du livre, très intéressante, est consacrée aux Secondes vies de la carte postale : son affichage dans les bureaux ou à la maison par ceux qui les ont reçues, les collections personnelles ou le “collectionnisme professionnel”, mais aussi la cartophilie dans l’art contemporain.

Sur la couverture du livre, l'indispensable présentoir ©DR.

Précisément, nous avions relaté l’an passé le très beau livre de reconductions de cartes postales de Mons réalisé par le photographe Pierre Liebaert. Nous notions alors : “On y voit une agglomération en mouvement, adaptant son urbanisme et son architecture à l’évolution de la société et subissant également les inévitables outrages de la modernité.” Lundi prochain, l’artiste va présenter cet ensemble sous forme d’un spectacle imaginé avec les musiciens de Musiques Nouvelles où l’on verra ces points de vue du passé prendre peu à peu leur apparence actuelle. Intitulé de la performance à Arsonic : La Machine à remonter Mons.

Le livre sous la direction de Marie-Êve Bouillon et Valérie Perlès, éditions Loco, 250 p., 39 €.

Nouvelles du paradis. La carte postale de vacances Quoi Photographie. Où Musée de la Poste, 34 Boulevard de Vaugirard 75015 Paris www.museedelaposte.fr Quand Jusqu’au 18 mars 2024, tous les jours de 11 à 18h, fermé le mardi.

La Machine à remonter Mons Quoi Photographie et musique Où Arsonic, Rue de Nimy 138, 7000 Mons www.surmars.be Quand Lundi 2 octobre à 19 h et à 21 h.