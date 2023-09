Le goût de nos passions au château de Deulin

Ici, ce sont les meubles, objets, tableaux et autres verreries ou lustres datant de plus de cent ans qui dominent. Deulin est donc à contre-courant et c’est ce qui constitue son épine dorsale. Avec un peu moins de vingt exposants, le salon ne se pousse pas du col. On y cultive la simplicité et la bonhomie, à l’image du château lui-même qui reste une maison de famille.

Les Roland jamais furieux

Parmi les exposants, on ne trouvera que des fidèles comme Arnaud et Sylvie de Spa qui viennent de participer au Sablon au BAS-Brussels Arts Square. On les reverra ensuite dès le 9 novembre à la foire de Namur. La chapelle, qui attend toujours d’être restaurée avec l’aide de la Région wallonne, sera le joli cocon des lustres de Bertin Vertsraeten. Il partagera le volume avec les tableaux, sculptures et quelques meubles de Frederik Muller. Il y aura des bijoux anciens et de la cristallerie chez Pierre-Emmanuel et Fabienne Beghin. Pour les bijoux contemporains (seule concession au “dress code” des stands), il y aura les vitrines de la maison Golsong Jewellery.

Dans un autre genre, les tapis Kilims seront aux murs ou sur les meubles de Claire et Etienne Roland dont l’humeur est toujours égale. Nous répétons ici qu’il faut aller visiter les espaces de leur galerie de Noville-les-Bois. C’est à un kilomètre du château de Fernelmont, vendu récemment à des Anversois. Il y aura d’autres citoyens de la Métropole comme Dame Bie Bart qui nous vient de Brecht ou encore Anthony Short. Par contre, il semble que Frank Van Laer, pourtant “aficionados” de ces vieux murs, ne soit pas présent. Toutefois, et c’est l’événement, Deulin accueillera la Fondation Albert Vandervelden et donc le château de Fanson (Xhoris). L’annonce est majeure et couplée avec la présence de cette illustre enseigne pour la foire de Namur (Antica Namur, en novembre). Cela signifie que Antoon Laracker reprend seul le flambeau du négoce, délaissé par son collègue parti au paradis des grands marchands d’art. Pour Deulin, la venue de la Fondation Albert Vandervelden est évidemment un gage de qualité. C’est d’ailleurs grâce à lui qu’il y aura d’ici quelques jours l’ouverture d’une très belle exposition sur le peintre liégeois Edgard Scauflaire, au Cercle des Beaux-Arts, rue Sœurs de Hasque, à Liège.

Vente publique Où ? Au château de Deulin, par Hotton. GPS : Fronville. www.espacedeulin.be. Tél. : 084 44 66 16 Quand ? Le samedi 30 septembre, le dimanche 1er octobre, le samedi 7 octobre et le dimanche 8 octobre. De 11h à 19h. Entrée : 8 euros.