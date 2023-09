Liège vaut de l’or chez Elsen

Par contre, dans le domaine numismatique, c’est tout le contraire. La rareté des pièces liégeoise est relative ; on en voit passer régulièrement chez les spécialistes et leur diversité est grande. Par contre, la qualité se fait discrète et la présence de l’or devient presque exceptionnelle. Ce dernier qualificatif convenait aux deux jours de dispersion chez Elsen en cette mi-septembre et près d’une quinzaine de lots de la capitale mosane firent merveille, battant désormais à plate couture les productions d’orfèvrerie. Il vous faudra regarder le site de la salle qui donne tous les résultats et une sélection de ceux-ci pour comprendre l’étendue du succès rencontré il y a quinze jours.

Varin et Hontoir

En voici quelques exemples, parfois surprenants. Ils démontrent que Liège, outre l’argenterie, les meubles, les armes et surtout les peintres, ce sont aussi des frappeurs de monnaies et des médailleurs ou sculpteurs comme Varin, Evrard, Duvivier, Hontoir, on en passe.

Épinglons donc ce triple ducat d’or de 1695 du temps de Joseph-Clément de Bavière, archevêque de Cologne et évêques d’autres cités de l’actuelle Allemagne. En cent ans, on ne vit passer que deux pièces similaires. Celle-ci provenait de la collection Piat et fut vendue à Bruxelles en 1910. On l’attendait à 30 000 €. Elle a été vendue à 42 000 €, frais compris. En provenance de la même collection Piat, la salle proposait un double ducat de 1724 alors qu’il n’y avait pas d’évêque sur le trône. Entre la mort du précédent et l’élection du suivant se passait la période du “siège vacant”, soit “sede vacante” en latin. Nous étions alors entre la mort de Joseph-Clément, précité, décédé en novembre 1723 et l’élection de Charles-Louis de Berghes, des comtes de Glymes dont la mère était une Renesse du château de Warfusée, en décembre 1724. Cette pièce d’or, très rare, était évaluée à 10 000 €. Elle a changé de mains contre 34 000 €. Les frais sont compris.

