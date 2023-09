Miroir, mon beau miroir !, les doubles de Nathalie Pirotte

Composant un univers majoritairement habité par les femmes, Nathalie Pirotte présente une série toute récente – soit des tableaux de 2023 – dans laquelle elle explore la question du double tout en ouvrant une réflexion sur la peinture en tant que médium. Aux cimaises, une série de diptyques dans lesquels des personnages se répondent en miroir. L’artiste nous explique avoir entamé ce travail en cherchant à reproduire une peinture dont elle n’avait pas envie de se séparer. La reproduire, mais autrement. Comment ? En peignant son double, en miroir. Sans la moindre distorsion ou liberté, la peintre tente de restituer, le plus minutieusement du monde, chaque trait de pinceaux de son modèle. Et forcément, nature humaine légèrement perfide oblige, notre attention tente de scruter, de déceler quelques “erreurs”. En réalité, ces menues différences – savamment dosées – permettent de s’assurer que les deux pendants résultent de la main. Sans ces infimes imperfections, notre œil confierait ces réalisations à un système de reproduction mécanique.

Galeriste engagée, Ingrid Van Hecke nous explique le travail présenté : “La mimesis est l’art de l’imitation par lequel l’artiste dépeint et interprète la réalité. Dans ses peintures récentes, Nathalie Pirotte explore différents modes de doublement en reproduisant le sujet peint par répétition, par inversion, par division ou par ombrage. En doublant ses personnages anonymes, elle nous oblige à regarder de plus près. Lorsque deux images similaires sont présentées ensemble, nos yeux voient “double” et les comparent. ”

C’est dans les yeux des personnages représentés que nous plongeons les nôtres. Comme si l’exercice permettait de créer une forme d’intimité, de familiarité, de sécurité. Ici, les yeux restent inaccessibles. Passage interdit.

Autre clé de lecture, qui tape dans l’œil (au sens propre comme au figuré), ce sont ces “tags” ou “highlights” qui viennent barrer les regards. Des marques abstraites. Énigmatiques balafres sur le visage. Inconfortable pour les uns, audacieux pour les autres, ce procédé qui se répète d’une toile à l’autre est assurément perturbant. Et pour cause : si les yeux sont le miroir de l’âme, ils servent surtout, face à une représentation, de point d’ancrage. C’est dans les yeux des personnages représentés que nous plongeons les nôtres. Comme si l’exercice permettait de créer une forme d’intimité, de familiarité, de sécurité. Ici, les yeux restent inaccessibles. Passage interdit. Cette absence du regard, renforcé par la texture différente du “tag” qui gagne en substance, nous force à reconsidérer notre approche de la peinture, à envisager la toile et son caractère pictural dans son intégralité.

Narcisses modernes

Fil rouge plus ou moins visible de l’exposition, le mythe de Narcisse s’invite dans la sélection. La question du dédoublement de notre image est centrale, répondant en écho au destin tragique de Narcisse, amoureux de son reflet croisé dans l’eau claire d’une source. Amour qui le conduira à sa perte. Intitulée L’éphémère, une série de dix peintures représente un modèle féminin avec des gradations de sa propre image qui rappellent le reflet de tout un chacun dans une eau trouble qui tend à se calmer. Jamais l’image n’est figée.

À proximité, un diptyque entourant un miroir. Dans la tradition occidentale, le miroir a souvent été utilisé en tant que symbole de la vanité des femmes. Nathalie Pirotte nous invite à une autoréflexion philosophique sur le caractère éphémère, sinon insaisissable, de notre propre image, mais aussi sur la dimension transitoire et temporaire de la jeunesse ou de la beauté. Notre condition de mortel (le) se caractérisant par un état de modification permanent. Un discours pesant qui gagne en légèreté par l’utilisation d’une palette chromatique qui ne manque pas de vitalité. À bien des endroits, des résurgences Pop sont palpables. Il ne pourrait en être autrement, l’inspiration de l’artiste étant largement nourrie par les médias, la culture populaire et la publicité.

Nathalie Pirotte. Mêmetés Peinture Où Husk Gallery Galerie Rivoli #12, Chaussée de Waterloo 690, 1180 Uccle www.huskgallery.com Quand Jusqu’au 21 octobre, jeudi, vendredi et samedi, de 14h à 18h et srdv.