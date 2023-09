Entrez dans une case de Tintin !

77 ans plus tard, et c’est un chiffre qui compte pour les lecteurs de Tintin – qui comme on le sait peuvent être âgés “de 7 à 77 ans” – , une expo s’ouvre à Bruxelles, qui souligne que Tintin n’a pas vieilli d’un poil, et qui lui donne l’occasion de revenir dans sa ville natale, dans un lieu bruxellois mythique et à la dynamique renouvelée, on a nommé Tour&Taxis.

Yves Février, responsable des activités numériques de Tintinimaginatio – le nouveau nom de la société Moulinsart – est venu ce matin avec le code de conduite des amis du Club Tintin en main, pour rappeler comment être un bon ami (”en gestes et en pensées”) si on fait partie du Club. Une manière de redire, sous forme de clin d’œil, la philosophie défendue par le petit reporter connu du monde entier. Son but, à Tintin : trouver la vérité (Le secret de la Licorne), défaire les complots (Le Sceptre d’Ottokar), contrer les entreprises des méchants, dont Al Capone (Tintin en Amérique) , poursuivre la quête du progrès (On a marché sur la Lune), mettre en cause les fomenteurs de guerre et les oppresseurs (Coke en Stock). Un sacré job, en somme, dont il occupe le poste durant 24 albums sans se lasser de courir à petites foulées.

Dans la bande des méchants, qu'on aime détester, Rastapopoulos, présent à Tour & Taxis, pour faire son job de méchant. ©Tintin / Kuifje - The immersive adventure Culturespaces / Eric Spiller © Hergé / Tintinimaginatio 2023

Animer Tintin c’était l’évidence

Il n’est pas surprenant que la médium de l’expo numérique s’empare d’un tel sujet, d’abord parce qu’il bouge tout le temps : personnage dessiné, Tintin n’en est pas moins un personnage animé. Il court, il saute, il grimpe, son imperméable beige ayant parfois du mal à suivre… C’est donc tout naturellement que Culturespaces s’est emparé de son existence de personnage de BD afin de projeter ses aventures sur les 800 mètres carrés de hauts murs, à Tour et Taxis.

La technologie est de pointe (36 vidéoprojecteurs, 20 speakers, une bande son léchée sur la base des airs favoris d'Hergé). Un maillage technologique qui rend le voyage immersif réussi, en termes de de sensation, et qui a déjà permis à ladite expo de rencontrer son public à Paris, à l’Atelier des Lumières, et aux Baux-de-Provence, “puisqu’elle a déjà été vue par plus de 400 000 visiteurs”, nous précise Grégoire Monnier, responsable du digital chez Culturespaces.

Comment faire pour animer l’univers de Tintin, tout de même : gros boulot face à la masse de cases que représentent les 24 albums de ses aventures. Au final, il s’agit d’une vidéo boucle de 35 minutes qui traverse, par chapitre, les univers propres à Tintin. L’occasion de descendre avec lui dans les océans, dans le sous-marin requin, et découvrir le trésor de Rackham le Rouge ; amerrir aux abords de l’île mystérieuse en prenant soin ensuite d’échapper aux explosions de curieux champignons géants ; expérimenter, sanglé à sa couchette, le décollage de la fusée, “objectif Lune” ! On traverse aussi le vestiaire de Tintin qui, au fil de ses aventures, nous apparaît, certes, dans son petit pantalon de golf, mais qui a le don aussi de courir en pyjama trop grand, de revêtir le costume d’aviateur, ou de grand chef indien avec talent.

On révise ses “Mille Sabords” et “Bachi Bouzouk”

Mention spéciale pour l’immersion dans le vestiaire du capitaine Haddock qui ne dit jamais non à son “jeune ami” Tintin, et qui se retrouve régulièrement affublé de manière comique. Le capitaine n’en perd pas moins sa verve, verve a qui sans doute donné du fil à retordre aux traducteurs des albums de Tintin qui œuvrent dans plus de 100 langues. Comment traduire avec toute la rigueur nécessaire les “Ectoplasme à roulettes”, “moules à gaufres”, ou encore “catachrèse” (qui est en fait une figure de style), pour souligner la véhémence et la colère du capitaine envers ceux qui ont choisi le camp des méchants et donc n’échappent pas à son jugement verbal. Choisir le bon camp, celui des justes, c’est donc possible, en allant rencontrer Tintin qui fait le déplacement jusqu’à nous, en Belgique…

Dans l'expo "Tintin, l’aventure immersive". Moulinsart, un repère des fidèles lecteurs. ©Vincent Lorent

-- > “Tintin, l’aventure immersive”, jusqu’au 7 janvier 2024. Prix plein : 14,90 euros. Il existe un tarif familial, à 38,80 euros. (2 adultes, 2 enfants). Infos : https://tintin-immersiveadventure.com