Le fabuleux bestiaire des animaux fantastiques

Le Louvre-Lens propose une nouvelle exposition de 250 œuvres, de l’Antiquité à nos jours, pour raconter l’histoire des plus célèbres de ces animaux à travers leurs légendes, leurs pouvoirs et leur habitat.

Cette exposition est typique de l’ambition du Louvre-Lens de proposer des expositions thématiques, artistiques autant que savantes, sur le temps long, comme elle l’avait fait en 2020 avec celle, superbe, consacrée au “Noir”. Au printemps prochain, elle ouvrira une exposition cette fois centrée sur Les mondes souterrains.

Sa nouvelle directrice, Annabelle Ténèze venue de la direction des Abattoirs de Toulouse, vient de prendre sa fonction avec pour thème général de son mandat Le Louvre en partage.

Une citation de Victor Hugo dans Les Misérables ouvre le parcours : “Un dragon est noué autour du globe, et souffle, et hurle ; le tumulte s’est fait monstre ; voilà la mer. ”

Ingres: Roger délivrant Angélique, 1819, musée du Louvre © RMN – Grand Palais – Franck Raux

Uccello

On retrouve à cette exposition plusieurs œuvres magnifiques comme Saint-Georges combattant le dragon (1465) de Paolo Uccello qui montre comment Georges de Lydda a cheval, vient sauver la princesse de la ville de Silène offerte en sacrifice au monstre. Le dragon a une queue en tire-bouchon et les ailes mi-papillon, mi-chauve-souris. Le Louvre-Paris a prêté un chef-d’œuvre d’Ingres : Roger à cheval en armure délivrant Angélique enchaînée nue à un rocher en attendant que “l’orque marine” vienne la dévorer.

Ces thèmes sont omniprésents dans l’histoire de l’art. Un grand tableau de Füssli montre le combat mythique du Dieu Thor contre le serpent de Midgard.

Füssli, Johann Heinrich, 1741–1825. “Thor luttant contre le serpent de Midgard”, 1790. Huile sur toile, H. 1,33 ; L. 0,94. Londres, Royal Academy of Arts. ©akg-images

Edward Burne-Jones, le Préraphaélite, ne pouvait manquer avec ses tableaux allant de la beauté fantasmée à l’heroic fantasy. On y voit le combat de Persée avec un monstre marin pour sauver Andromède nue.

Notons encore Gustave Moreau et son Œdipe voyageur ou Franz von Stuck avec un impressionnant tableau du Baiser du Sphinx, ou encore Gustave Doré avec un grand tableau L’énigme montrant la France défaite en 1871, sous la forme d’un oiseau hybride cherchant consolation auprès d’un Sphinx sur fond de ruines fumantes.

Le musée du Quai Branly a prêté un de ses chefs-d’œuvre le Quetzalcoatl mésoaméricain taillé dans la pierre, le serpent à plumes.

Licorne rose

Le parcours comprend la vision très rafraîchissante d’artistes contemporains comme ce Minotaure en bronze de Beth Carter, assis, solitaire, fatigué de jouer son rôle de mâle dominant comme le montrait Picasso.

La licorne est aussi réinterprétée. On montre son image classique avec une tombe moyenâgeuse d’une jeune fille morte et à ses pieds, la statue d’une licorne symbolisant sa virginité. On disait alors qu’animal dangereux et indocile, la licorne toute blanche ne se laisse approcher que par une jeune fille vierge.

L’expo rappelle la performance de Rebecca Horn affublée d’une grande pique sur sa tête. Will Cotton a peint le cow-boy de Marlboro enfourchant non plus un cheval mais une licorne rose comme celle qu’aiment les petites filles. Par là, il interroge les stéréotypes sur le genre.

Will Cotton: Roping, 2019-2020 ©crédit: Courtesy de l’artiste et Templon, Paris-Bruxelles-New York Will Cotton © ADAGP, Paris 2023

Avec cette exposition, on comprend comment ces animaux fantastiques ont évolué avec le temps : représentant d’abord la puissance terrifiante de la nature, puis protecteurs, puis repris par l’iconographie chrétienne pour représenter le mal, puis par l’imagerie romantique, jusqu’à aujourd’hui où l’utilisation de ces animaux indique une nostalgie du merveilleux et la volonté de réenchanter le monde.

On y apprend plein de choses. Exemple : au XVe siècle, les dragons perdent leurs ailes d’oiseaux (désormais réservées aux anges) pour arborer des ailes de chauve-souris et une couleur verte signe du diable ! Judas, le traître par excellence, a souvent alors une robe verte comme Caïn et les traîtres des romans courtois.

Michel Pastoureau

Dans sa préface au catalogue, Michel Pastoureau, l’excellent historien des couleurs et des animaux, met en garde. Jusqu’aux Lumières, le réel se distinguait du vrai. Le réel renvoyait au monde sensible alors que la vérité appartenait aux mythes et à la métaphysique.

Dans ce monde préscientifique, l’homme cherchait des signes dans la nature pour comprendre où allait le monde. On crut voir apparaître aussi des “monstres”, comme en 1496 après J.-C., à Rome, après une crue du Tibre, plusieurs personnes virent un être à la tête d’âne, au corps d’homme, à la queue de lion, avec un bras comme un groin de cochon. Les voyageurs revenus de ce qu’ils croyaient être les confins du monde disaient avoir vu des êtres mi-humains, mi-animaux, comme les sciapodes avec une unique jambe ou des cyclopes.

Le parcours de l’exposition est à la fois chronologique et thématique revenant plus longuement sur les animaux fantastiques les plus connus.

Il existe déjà des images d’animaux imaginaires dans les grottes. Il faut cependant attendre la fin du Néolithique pour voir apparaître ceux qui nous sont familiers : dragons et griffons (fruits de l’union de l’aigle et de la lionne). Ils se multiplient au 4e millénaire avant Jésus-Christ et figurent sur des objets de prestige montrés à l’exposition : palettes à fard ou sceaux cylindres retrouvés en Iran, en Mésopotamie et en Égypte. Ils incarnent la terreur sacrée que les humains éprouvent face à l’immensité et aux débordements de la nature. Une vidéo montre l’océan en furie.

Les animaux fantastiques sont présents dans les combats fondateurs. Hésiode raconte le combat de Zeus contre Typhon, une créature hybride aux têtes de “dragons terribles”. Héraklès ou Jason, sont aussi confrontés à des dragons. L’hydre de Lerne rappelle, par ses multiples têtes, un monstre mésopotamien appelé moush-sag-imin, “serpent à sept têtes. ” Les Grecs donnent à la Chimère l’apparence d’animaux fantastiques sans doute inspirés du sphinx égyptien.

Le développement du christianisme redéfinit le sens de ces combats, en lutte des forces du Bien contre celles du Mal.

Durant l’Antiquité, en effet, l’animal fantastique représente les pouvoirs de la divinité. Le christianisme change la perspective. Avec l’Apocalypse de Saint-Jean, la lutte des anges contre le Dragon et la Bête devient une lutte du Bien contre le Mal. Le Dragon, écrit Saint-Jean, n’est autre que le serpent originel qui a précipité l’homme dans sa chute. Nombre de récits chrétiens font ainsi de certains saints des sauroctones, c’est-à-dire des “tueurs de dragons”. L’exposition ne manque pas d’évoquer alors le combat à Mons du Doudou.

En contrepoint de cette dimension guerrière, la magie est au cœur des attributs liés aux animaux fantastiques, associés alors à la guérison, la protection, la divination et l’occultisme. Figure célèbre de l’imaginaire mésopotamien, le Pazuzu devient très populaire couvert d’écailles et doté de quatre ailes, de serres de rapace et d’une queue de scorpion. Jusqu’à apparaître dans le film L’exorciste.

Pazuzu: Figurine du démon, 911-604 avant J.-C. Bronze, musée du Louvre © 2007 Musée du Louvre / Thierry OLLIVIER

Le mot dragon vient du terme grec drakôn, signifiant “celui qui regarde fixement”, une caractéristique du serpent. Les serpents géants ou monstres reptiliens sont innombrables. Ils peuplent les légendes des quatre coins du monde, comme le montrent à l’exposition des objets venus de Chine.

Les prismes du merveilleux, des normes alternatives et des marges de la psyché ont également constitué des modes d’appropriation des animaux fantastiques, à la frontière du réel et de l’imaginaire.

Certes avec l’ère moderne, les grandes explorations et la mondialisation des connaissances ont effacé peu à peu licornes, dragons et griffons des cartes géographiques. Mais ces animaux persistent cependant à peupler nos rêves, à incarner nos peurs et nos désirs. Ils restent tapis dans les recoins de notre inconscient, comme pour nous signaler notre propre animalité. On sait que Freud était fasciné par un célèbre tableau Le cauchemar Füssli avec son animal fantastique juché sur une femme endormie, au point d’en avoir une gravure dans sa chambre.

L’expo montre enfin comment les animaux fantastiques sont un maillon central de la pop culture aujourd’hui, de la littérature jeunesse aux mondes du spectacle, du cinéma et du jeu vidéo.

Animaux fantastiques, Louvre, Lens jusqu’au 15 janvier