Des boîtes et bien davantage de Camiel Van Breedam

Crinière et barbe blanches alertes, le sourire qui en dit long, l’ex du Fondy Riverside Bullet Band – orchestre de jazz cinquantenaire, trombone, trompette, clarinette, piano et banjo remisés au rang de vieilles canailles faute de combattants vaillants – Camiel Van Breedam s’avance, lui, comme un jeune homme. Il faut une âme d’enfant, d’oiseau-lyre, pour, fringant octogénaire de 87 printemps, emboucher le cornet des ferias en sifflotant, parce que la vie lui est belle, savoureuse en ses joyeusetés, sans filet.

C’est dire que, folies jazzées délaissées, l’artiste flamand n’a rien perdu de son entrain bonhomme, au point de déménager l’espace de la galerie d’Antoine Laurentin, sur laquelle veille aussi une Carole Joyau heureuse comme pas deux. Van Breedam s’en est venu chez eux avec ses petites choses qui, si elles n’ont l’air de rien, sont d’époustouflants joyaux.

Il ne lui faut pas grand-chose pour dérouter astucieusement le moindre objet, en soi d’une rare banalité, de sa finalité supposée et le détourner en une sorte de délice à facettes tantôt cocasses, tantôt émouvantes, toujours inattendues.

C’est que Van Breedam est un magicien qui, s’il s’ignore comme tel, a l’art inné de jongler avec des ambivalences visuelles qui corsent l’image ou, dans son cas, la boîte et ses installations, de vertus soudain primesautières.

Sur deux étages

Camiel Van Breedam a, cette fois, posé ses jalons sur deux étages à sa solde. Et l’aventure a du chien quand, plutôt que d’en rire à pierre fendre, on se prend à supputer le vrai du faux avec la sagesse de l’allumeur de réverbères qui, s’il était encore de ce monde, cacherait l’essentiel de son métier à qui n’aurait pas les clés pour s’enticher de ses chandelles de contrebande.

Sur deux étages et, sur chacun d’eux, déposé des petites merveilles de délicatesse par-ci, de trompe-l’œil quand il faut, d’incongru par-là. Des dessins à l’encre, tout agités de mouvements et d’abstractions, de formes et verticales en ébullition. Un relief aux “Trois portes”, de portée monacale, de 1962, des peintures-matières, bois et cuir, des années soixante, les débuts de Van Breedam avaient déjà du jus à revendre, prenaient date pour lancer de facto pareil artiste sur la voie royale d’une de ces modesties des profondeurs qui vous poussent vers un avenir éloquent.

Van Breedam n’a peut-être pas la réputation qu’il mérite, mais il a eu la sagesse, exemplaire, de n’en tenir rigueur ni aux uns ni aux autres, d’aller son chemin sans outrance, mais non, ici et là, sans prises de position pour la liberté de l’être.

En ayant su reconnaître, au passage, ses grands ancêtres, un Man Ray, un Picabia, un Joseph Cornell, en leur rendant hommage avec ses moyens du bord, en s’amusant sans jamais contrarier l’authenticité de ses paris, ce sculpteur du geste ajusté s’est créé un univers qui fait florès de plus belle aujourd’hui. Son Char à voile, de 2023, en est une preuve. Avec lui, l’infiniment petit devient infiniment grand.

En témoigne, une très petite boîte tout en tendresse et douceur. Une vielle ferraille avec, encollés, une sorte de paysage, une lettre du 17 avril 1922 et, sur une portée musicale, ces mots très simples : “En mon âme enivrée rêve un…” Mystère et boule de gomme.

Van Breedam vit ses rêves et nous les partage, cadeau indicible. “Cours-y vite, cours-y vite”, écrivait le poète Paul Fort. Nous ne saurions assez vous y engager.

Camiel Van Breedam 1959-2023 Art contemporain Où Gallery Laurentin, 43, rue Ernest Allard, 1000 Bruxelles. www.galerie-laurentin.com et 02.540.87.11 Quand Jusqu’au 28 octobre, du mardi au samedi, de 10h30 à 13h et de 14 à 18h30