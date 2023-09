Jeux de formes avec Jean-Christophe Geluck

De l’acrylique sur papier, qu’il maîtrisa avec la prescience du forgeron rude aux combats avec pinceaux et matières, à l’huile sur toile, à laquelle il s’adonne depuis peu, ce Geluck-ci va de l’avant sans oublier qui il est, ni d’où il vient, leur père à tous deux les ayant tôt ouverts à cet art de la peinture qui transfigure les plus banales réalités – celles-là qui nous étouffent jusqu’à plus soif ! – en saveurs à réfléchir pour ne pas mourir idiot.

Jean-Christophe Geluck ne craint pas d’innover, de brutaliser ses acquis pour les mouvoir en de nouvelles dimensions. Aux formes et ensembles éclatés de ses premières expositions, souvent en noir et blanc, il a ajouté des couleurs et celles-ci tranchent par leur volubilité avec, cette fois, du bleu prédominant. Il leur a aussi adjoint des volumes qui crèvent l’écran de nos impatiences et cette révolution plastique exige que l’on entre progressivement dans cet univers de tous les possibles.

Formes dominantes

Plus condensées désormais, ses formes exigent du spectateur un effort novateur. Car, loin de ronronner, Jean-Christophe Geluck le soumet à d’autres perspectives. Dominantes, ses formes occupent l’espace, le dirigent, l’emplissent souvent d’un seul tenant, toutes hybrides qu’elles puissent être.

Serait-ce à dire que l’artiste aurait d’emblée réussi son coup, quitte à nous désorienter ? Cela reste à voir mais, en tutoyant l’espace avec des énergies nouvelles, Geluck invite le spectateur à le suivre dans ses conquêtes inédites, ses déboulés parfois intrigants.

Pas de repos donc avec ce type de créateur soucieux de ne point se répéter et d’élargir ses champs d’investigations. Créant désormais en plus monumental, Geluck n’a pas peur de surprendre, de questionner autrement l’œil qui regarde, de lui tournebouler, peut-être, les méninges en l’entraînant sur des terres inconnues.

Niché au fond de l’atelier de feu Philippe Desomberg, un Autoportrait de ce Geluck nouveau est criant de vérité. En noir et blanc, réduit (façon de parler) à quelques traits incisifs, il donne de l’homme une image à la fois solide et pourtant inquiète, sinon inquiétante.

Ailleurs, il jongle avec les formes et des assemblages hétéroclites, que confortent des chromatismes qui, du rouge au bleu, du vert au tendre, semblent danser entre lignes et volumes.

Geluck étonne. Il nous entraîne dans les méandres de son inconscient, en ce travail de sape qui, de tout temps, l’aura retenu entre ciel et terre. Rarement inactif, l’artiste trace des lignes et des signes – ne serait-ce que sur de très petits carnets – pour se juguler sans perdre la main.

Jean-Christophe Geluck: Sans Titre, huile sur toile ©Vincent Everarts

On peut être tranquille. Jean-Christophe Geluck ne s’arrête point en chemin et cette exposition le prouve. Il s’y déploie en grand comme qui ouvre les bras pour prendre un envol sans répit. A chacun d’y trouver son dû et ses enchantements. Parfois cependant l’artiste s’égare en quelques redondances. Le propre de tout homme. Il sait que demain est un autre jour, qu’il a du pain sur la planche pour mener encore d’autres combats. Empli d’intrigues scellées dans ses éclats, son art a tout l’art de nous inciter à creuser en ses matières chargées.

Jean-Christophe Geluck – Peintures Art contemporain Où Galerie Marie-Ange Boucher, 5, avenue du Grand Forestier, 1170 Bruxelles. www.galeriemab.com et 0479.37.34.80 Quand Jusqu’au 28 octobre, du vendredi au dimanche, de 14 à 18h30.