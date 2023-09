Journées du Matrimoine : “Si on met le feu, c’est un feu de joie !”

Apolline Vrancken parle vite, expose clairement, et vissée dans votre regard, convainc. Pas étonnant qu’en une poignée d’années, le budget du matrimoine à Bruxelles soit passé de 9 000 à 100 000 euros par an. “Même s’il faut préciser que le patrimoine, lui, a un demi-million”. Ce qui n’empêche les actions matrimoine de grandir. Et la jauge d’augmenter. “On pourra faire grandir notre public à la condition que notre budget augmente”. Actuellement, tout est toujours sold out, il faut s’y prendre à l’avance pour ne pas louper les rendez-vous “qui dégenrent”.

Devant un croque-monsieur et une journée chargée, on fait un point, donc, avec Apolline V., sur ce matrimoine en chemin. Et aussi sur tout ce qu’il génère de frais, à la fois intellectuellement et humainement.

S’il fallait résumer les enjeux de fond des Journées du Matrimoine à quelqu’un qui ne connaît pas le mot, vous diriez quoi.

On met, cette année, cinq actions à l’honneur, comme un manifeste d’appel à l’action à destination des institutions culturelles. Pour nous, il est important 1°) d’archiver ; 2°) de prendre soin, des œuvres d’art et du public ; 3°) de restituer certaines œuvres d’art ; 4°) de célébrer cet héritage – je pense notamment aux sculptures, par exemple, dans l’espace public, mais aussi le matrimoine contemporain – ; 5°), de transmettre. C’est ce que nous injectons dans la programmation des Journées du Matrimoine, et ce qu’on espérerait voir chez les institutions culturelles. Par exemple, selon nous, il n’est pas seulement question de réciter des choses ex cathedra au public, mais d’apprendre les gestes. On veut inviter les artisanes, on veut donner la possibilité au public de travailler des arts comme le vitrail, la tapisserie… Le patrimoine et le matrimoine, c’est cela : s’assurer que les savoirs sont transmis.

"Matrimoine, n. m. : Bien matériel ou immatériel ayant une importance artistique ou historique hérité des femmes".

Comment les institutions culturelles réagissent-elles ? C’est l’ASBL L’architecture qui dégenre qui les interpelle ?

On travaille en collaboration avec les institutions à l’année. On a une saison matrimoine, car, trois jours sur l’année, ce n’est pas assez. Aujourd’hui, même si on a une intention d’aller vers un récit plus inclusif de l’histoire belge, même si certaines initiatives existent comme Open Museum (qui aide les musées à accueillir tous les publics, NdlR), même si la charte pour l’inclusion dans les musées a été signée par l’ensemble des musées de la Ville de Bruxelles, tout se joue encore au cas par cas. Des institutions nous ouvrent grand leurs bras, et sont en demande de nouveaux contenus, quand certaines institutions nous ferment encore leurs portes en prétendant que le matrimoine est un néologisme. Je précise que ça n’en est pas un. C’est un mot qui date du Moyen-Âge, qui a été effacé. Cet effacement s’accompagnait d’un programme politique, l’idée étant de minimiser la contribution et l’héritage des femmes.

"Le matrimoine, ce n'est pas seulement une programmation, c’est une éthique. Une éthique féministe, qui passe par la rétribution juste des guides, par exemple. Il faut savoir que ces métiers sont peu valorisés. Pour chaque activité, nous choisissons de mentionner le nom des guides, leurs parcours. Nous faisons ce pari de l’humain".

Patrimoine et matrimoine s’opposent-ils ?

Ils ne s’opposent certainement pas. Dans une société idéale, le matrimoine ne devrait pas être un concept distinct, de la même manière que je dis : “on est féministe tant qu’il le faudra”. Nous plaidons pour, qu’un jour, on fasse des programmations Heritage Days dans lesquelles les femmes apparaîtront au même titre que les hommes, et les minorités de genre. Mais ce n’est pas encore le cas. J’entre dans des termes un peu politiques mais nécessaires. On parle désormais de gendermainstreaming (c’est-à-dire l’organisation, l’amélioration, l’évolution des processus de prise de décision, afin d’incorporer l’égalité entre femmes et hommes dans tous les domaines, NdlR). Pour cela, il faut encore des solutions spécifiques qui mettent un nom sur une action nécessaire.

Mais si vous me demandez mon avis, en terme étymologique, j’ai une préférence pour la notion d’héritage (Heritage Days est par exemple la nouvelle appellation des Journées du Patrimoine, NdlR). Elle convoque un imaginaire collectif autre. Avec l’héritage, on ne parle pas que des bâtiments mais de l’immatériel.

Que répondez-vous à ceux qui pensent que les féministes veulent ficher le feu à la société ?

Je dirai que ce type de réaction touche à l’affect. Le patrimoine, l’héritage, le matrimoine touchent à l’affect. Peut-être que les féminismes ne parviennent pas encore à toucher un affect positif chez certaines personnes, c’est le défi que nous nous lançons. Notre ADN, fondamentalement féministe, et aussi fondamentalement grand public. Donc, si on met le feu, c’est un feu de joie !

-- > Infos : toutes les infos sur les journées du matrimoine mais aussi sur la programmation à l’année sont sur https://www.matrimonydays.be/fr/

-- > À lire notre reportage : On a testé "Sur les traces des artistes femmes", visite guidée avec Fanny Paquet. Reportage en images.