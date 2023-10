Le Variétés va ressusciter avec Bruxelles laïque

Les Bruxellois plus âgés ont tous des souvenirs de cette salle mythique où ils ont entendu des récitals de Bourvil, Nougaro, Brel et tant d’autres et découvert en avant-première des films comme Lawrence d’Arabie ou Ben-Hur. Certains soirs, il y avait jusqu’à 5000 personnes à ce théâtre.

Construit en 1937, à la rue de Malines, et donnant à l’arrière sur la petite rue Saint-Pierre, le lieu était alors au cœur d’une zone culturelle intense, proche aussi de l’hôtel Plaza et de sa salle de cinéma.

Aujourd’hui, ces ruelles entre les boulevards Adolphe Max et Emile Jacqmain sont devenues délaissées, largement vides et vues comme “malfamées”. Un des enjeux du projet est donc de redynamiser le quartier.

Vue de la future façade de la rue de Malines pour l'ancien bâtiment du théâtre des Variétés ©crédit: bureaux d'architectes Flores y Prats et Ouest.

Ce sont les architectes modernistes Victor Bourgeois et Maurice Gridaine qui construisirent ce Théâtre des Variétés avec sa façade rue de Malines flanquée de sa tour vitrée, façade aujourd’hui classée. En 1961, la salle est adaptée au Cinérama, technique immersive avec un écran courbe à 180 degrés et allant du sol au plafond !

Mais en 1983, il y a 40 ans, la salle fermait pour cause de sécurité. Abandonnée, squattée, taguée, elle arriva dans l’escarcelle de la Communauté française qui la vendit à Bruxelles laïque en 2018.

Une rue intérieure

Bruxelles laïque est bien connue d’abord par son Festival des libertés, annuel, qui se tiendra encore cette année du 12 au 21 octobre au Théâtre National, juste à côté du bâtiment des Variétés.

Avec une équipe d’une quarantaine de personnes, Bruxelles laïque développe des activités variées basées sur les valeurs de la laïcité comme la citoyenneté, les droits humains, la vigilance démocratique. Avec un volet social d’accompagnements individuels : cours d’alphabétisation, aide à la gestion de dettes, aide aux réfugiés, etc. Et un volet plus politique et culturel de sensibilisation à la citoyenneté et à la démocratie, aujourd’hui en danger, avec des initiatives aussi variées que des “apéros sceptiques”, les “ciné-libertés”, et le Festival des libertés où se mêlent films documentaires, théâtre, débats, conférences.

Le projet futur de Bruxelles laïque dans son nouveau lieu sera peu à peu mis au point avec un volet artistique piloté par le metteur en scène Fabrice Murgia, directeur de la compagnie Artara et ancien directeur du Théâtre National.

Vue du futur Forum dans l'ancien bâtiment du théâtre des Variétés ©crédit: bureaux d'architectes Flores y Prats et Ouest.

Le nom du lieu par exemple reste encore à définir. Et jusqu’en 2027, on parle d’un “labo-chantier” de préparation. Mais, on peut déjà l’imaginer, dit-on, comme un Festival des libertés plus large, à l’année, dans un lieu où les disciplines et les formes d’art seront décloisonnées : cinéma documentaire, débats citoyens, musique, revues spectacles…

La construction du futur bâtiment est payée par la Région bruxelloise, la ville de Bruxelles et Bruxelles laïque. Il a été conçu par le bureau catalan d’architectes Flores y Prats et le bureau bruxellois Ouest.

L’idée-force est de construire une rue intérieure et passante pour tous, reliant les rues de Malines et de Saint-Pierre. Au milieu, sous la grande hauteur de plafond (17 m), sous un puits de lumière naturelle, là où se trouvait la grande salle des Variétés, on trouvera un Forum pour accueillir les débats et des activités culturelles.

Deux salles seront construites à côté : en haut, la “Grande salle” de 1000 places debout (465 assis) et, en bas, la “Petite salle” de 405 places debout (219 assis).

Le futur lieu se veut innovant dans sa forme comme dans le projet que Bruxelles laïque entend y mener. Un “ovni” avec en plus, l’enjeu de s’implanter dans une zone urbaine actuellement délaissée et à revitaliser.