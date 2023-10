Découvrez la matriarche de la famille Brueghel

L’exposition montre la force et la variété de cette marque “Brueghel” pendant des décennies avec de nombreuses reprises des grandes œuvres de Pieter l’Ancien mais aussi beaucoup d’évolutions.

Elle insiste sur le rôle clé des femmes comme celui de la belle-mère de Pieter Bruegel l’Ancien, Mayken Verhulst (1518-1599), l’épouse de Pieter Coecke van Aelst. En raison de la mort précoce de Pieter Bruegel à 44 ans à peine, ses deux fils, Pieter Brueghel le Jeune et Jan Brueghel l’Ancien (dit de Velours), qui n’avaient que quatre et un an à la mort de leur père, furent éduqués et formés au métier de peintre par elle. C’était probablement celle qui avait conservé les dessins préparatoires de leur père.

Pieter Brueghel le Jeune, La danse des Noces, (1610), musée des Beaux-Arts de Gand ©crcrédit: www.artinflanders.be, Hugo Maertens

Mayken Verhulst, la matriarche de la famille, était l’une des artistes les plus célèbres de son époque, une femme d’affaires avisée et une enseignante. Hélas, aucune œuvre d’art ne nous est parvenue qui puisse lui être attribuée avec certitude, mais plusieurs gravures et livres qu’elle a publiés sont connus.

Comme une publicité

On retrouve dans la dynastie Brueghel d’autres fortes femmes, artistes, puissantes, qui géraient les ateliers. Les Brueghel n’étaient pas seulement des artistes, mais aussi de puissants administrateurs. David Teniers le Jeune, qui est entré dans la famille Brueghel par son mariage, était conservateur de la collection d’art de l’archiduc à Bruxelles. Il a également fondé l’Académie des beaux-arts d’Anvers. Sa belle-sœur, Clara Eugenia Brueghel, a également exploité le statut familial, le réseau et les connaissances artistiques. Elle est devenue la grande maîtresse (administratrice et chef) de l’une des plus grandes et des plus riches communautés féminines du monde occidental, le Grand Béguinage de Malines. Elle a supervisé l’aménagement de l’église et a joué un rôle clé dans le monde de l’art.

Jan Brueghel le Jeune, Allégorie de la peinture (1625-1630), JK Art Foundation. ©Photo: Peter Cox

À l’entrée de l’exposition, on montre une représentation sur cuivre d’un atelier d’artiste par Jan Brueghel le Jeune. Au centre, une femme peint sur un chevalet. Elle symbolise la Peinture, mais souligne aussi l’importance des femmes dans la famille Brueghel. Les portraits autour de la porte représentent des artistes célèbres tels que Dürer, Michel-Ange, Rubens et Raphaël. Des peintres, des étudiants et des assistants sont au travail à l’arrière-plan. Ce très beau tableau affirme les ambitions des Brueghel, c’était une sorte de publicité.

On retrouve à l’exposition trois très belles œuvres de Pieter Bruegel l’ancien : Les mendiants (Musée du Louvre), L’Ivrogne poussé dans la bauge aux pourceaux (collection privée, New York) et La pie sur la potence (Darmstadt).

Les gravures copiées de lui et les tableaux de Pieter le jeune, son fils, sont exposées ensuite, reprenant quasi à l’identique les œuvres du père : Les proverbes flamands, Le recensement de Bethléem ou encore L’adoration des mages représentés sous une neige tombante.

On admire aussi les talents de coloriste de l’autre fils de Pieter l’Ancien, Jan Brueghel de Velours, dans sa version splendide de La danse des noces. Si Pieter le Jeune fut un copiste appliqué, son frère, Jan Brueghel de Velours fut un innovateur, en particulier dans la peinture de fleurs. Son bouquet de 1606, prêté par Milan, est l’une des premières natures mortes florales de l’histoire de l’art qui a inspiré d’innombrables peintres. Il a également imaginé un nouveau sujet : la Madone dans une couronne de fleurs. Ce thème a ensuite été repris et adapté par sa belle-fille Anna Maria Janssens et ses petits-fils Jan van Kessel et Abraham Brueghel.

Jan Brueghel de Velours a réalisé aussi 25 tableaux communs avec Rubens, deux maîtres ou plus travaillaient ensemble sur une composition !

Jan van Kessel l’Ancien: masques et roses en coquillages (1656), Fondation Custodia, Collection Frits Lugt ©Crédit: Fondation Custodia

L’exposition restitue aussi les cabinets de curiosité où on pouvait étudier les insectes, coquillages et fleurs si finement peints et agencés par Jan Brueghel l'Ancien et son petit-fils Jan van Kessel l’Ancien, à côté des spécimens réels et des objets précieux provenant du monde entier, témoignant, souligne l’exposition, de l’exploitation coloniale alors à l’œuvre.

C’est ainsi toute une histoire de 1550 à 1700 qui est racontée à cette exposition, dans la foulée du merveilleux Bruegel l’Ancien.

“Brueghel, De familiereünie”, au Noordbrabantsmuseum à s’Hertogenbosch, jusqu’au 7 janvier