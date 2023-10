L’incroyable destin du photographe Erwin Blumenfeld

Sans doute avec de la chance également. À cet égard, le résumé de ce que lui réserva le début de la Seconde Guerre mondiale est tout à fait fascinant. En 1941, alors tout aurait pu finir dans la tragédie d’une déportation en Europe, en quelques mois Erwin Blumenfeld devint aux États-Unis un photographe “vedette” parmi les mieux payés de l’époque. L’essor de sa carrière dans la mode fut tellement fulgurant que dès 1943 il put installer son studio près de Central Park à New York.

Dada

En réalité, si cet essor professionnel fut fulgurant, il fut surtout tardif. Né trois ans avant la fin du XIXe, Blumenfeld avait donc la quarantaine bien entamée quand il commença à avoir du succès. Jusque-là, cela n’avait pas été un long fleuve tranquille. Il était né dans une famille bourgeoise, mais au décès de son père en 1913, il dut travailler pour subvenir aux besoins des siens. Deux ans après, lors la Première Guerre mondiale, il fut mobilisé dans l’armée allemande. De retour à la vie civile, il fréquente les avant-gardes berlinoises, il peint, il dessine, puis part à Amsterdam rejoindre sa fiancée, la cousine de son grand ami Paul Citroën. Avec lui, il fonde la Centrale Dada des Pays-Bas.

Le surréalisme ne nourrissant pas son homme, et encore moins sa famille de trois enfants, en 1923, il ouvre une boutique de maroquinerie sur une des grandes avenues amstellodamoises. C’est dans ces années-là qu’il se met à la photographie en portraiturant ses clientes. Il développe ses images lui-même, ce qui lui permet de “tordre” la technique et de créer des images peu conventionnelles, mais de grande qualité. En 1936, son magasin ayant fait faillite, il décide de tenter sa chance à Paris.

Autoportrait des années 1950 ©Erwin Blumenfeld

Succes story

Là, aidé par Geneviève Rouault, la fille du peintre Georges Rouault, il obtient ses premières commandes, ce qui lui permet de faire venir sa femme et ses trois enfants. L’année d’après, il réalise sa première couverture de magazine pour Votre beauté. Cela ressemble au début d’une success story. Michel de Brunhoff, le directeur artistique de Vogue Paris lui confie la réalisation d’un portfolio pour le cinquantenaire de la Tour Eiffel, mais comme son contrat n’est pas renouvelé, il fait un déplacement à New York et se fait engager par le concurrent Harper’s Bazaar.

Couverture de Vogue réalisée par Blumenfeld, mai 1945 ©Erwin Blumenfeld

C’est à ce moment-là que la guerre éclate, qu’il est interné comme ressortissant allemand, mais qu’il parvient après deux ans de tribulations à rejoindre les États-Unis avec toute sa famille. Comme si cela avait été un simple contretemps, il reprend sa collaboration avec Harper’s Bazaar puis avec Vogue, décroche des contrats mirobolants avec Helena Rubinstein et Elisabeth Arden. “Cela relève du hasard le plus pur” écrira-t-il à propos du fait d’avoir échappé à la déportation. Soit, mais son succès en tant que photographe n’en est pas un.

Précurseur

Dans ce milieu de la mode, il a apporté non seulement un nouveau type d’images, mais aussi et surtout l’idée qu’il faut sans cesse renouveler l’image. En cela, son parcours d’artiste dadaïste de l’entre-deux-guerres l’aura aidé au plus au point. Collages, photomontages, solarisations, réticulations, il n’aura reculé devant aucune manipulation pour dépasser la trivialité du réalisme et surtout pour éviter la platitude de la présentation servile du produit. Comme le montre également très bien l’exposition au Musée Juif, il aura aussi été un précurseur dans l’utilisation de la couleur. De quoi rester au top jusqu’au tsunami culturel des années 1960 qu’il ne connaîtra pas jusqu’au bout puisqu’il tira sa révérence dans un hôtel de Rome le 4 juillet 1969.

Erwin Blumenfeld. Photography 1930-1950. Quoi Photographie. Où Musée Juif de Belgique, 21, rue des Minimes, 1000 Bruxelles www.mjb-jmb.org Quand Jusqu’au 04 février 2024, du mardi au vendredi de 10h à 17h, samedi et dimanche, de 10h à 18h.