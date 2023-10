Accents tournaisiens chez Antenor

Olivia Roussev et Alexis de Limburg Stirum vont procéder à une petite dispersion de pièces accessibles. Si tous les trois mois la salle du Sablon donne dans le niveau international, entre les deux il y a de la place pour des lots plus accessibles. On trouvera donc de nombreuses choses sous les 500 € et d’autres sous les 2 000 €, voir à ce niveau comme l’objet le plus rare, à savoir un dessin de Fernand Khnopff. Il s’agit d’une Etude de nu, de 1917, escompté justement à 2 000 €. Le bon goût reste de mise et les provenances privées itou, c’est ce qui constitue l’identité de la salle.