Europalia Géorgie : la courte et formidable effervescence du “Paris de l’Est”

L’Avant-garde en Géorgie (1900-1936), et surtout l’art en plein bouillonnement durant la courte période d’indépendance du pays, de 1918 à 1921, ouvre le festival à Bozar et met en lumière pour la première fois un chapitre méconnu de l’art d’avant-garde en Europe, largement tombé dans l’oubli, effacé par l’occupation soviétique.

L’avant-garde en Géorgie y est présentée et contextualisée à travers 150 œuvres (peintures, dessins, films, photographies, décors et costumes de théâtre et de cinéma, etc.) principalement conservées en Géorgie. C’est en 1918, à la suite de la chute de l’Empire russe et de la révolution d’Octobre, dans un contexte mondial tourmenté, que la Géorgie proclama son indépendance. Parenthèse enchantée mais de très courte durée s’achevant avec l’invasion soviétique de 1921, elle permit néanmoins à une foisonnante et inspirante création d’avant-garde de se déployer.

Tbilissi, la capitale, était même considérée à l’époque comme le “Paris de l’Est”, “The Place to be”. C’était notamment au sein de ses nombreuses tavernes et cafés artistiques, créés et décorés par des artistes de différents horizons, que les artistes se rencontraient, se regroupaient, et y organisaient dans un enthousiasme général, des événements multidisciplinaires, et des nouvelles pratiques artistiques, mélangeant traditions géorgiennes et influences d’Orient et d’Occident.

Kirille Zdanevich: Décor pour la pièce Maelstrom, 1924 © Art Palace of Georgia - Museum of Cultural History, Tbilisi

Les autres avant-gardes

On y retrouve les versants géorgiens de mouvements aussi divers que le néosymbolisme, le futurisme, le dadaïsme, l’expressionnisme, le cubisme ou le cubo futurisme mais aussi des mouvements liés à la Russie d’avant-garde : le zaoum (un type de poésie des futuristes russe) et le toutisme (créer une vision dynamique de l’espace avec l’interaction des rayons réfléchis).

Les noms des artistes nous sont souvent méconnus malgré la qualité de leurs œuvres qu’on découvre à Bozar. L’accent est par exemple mis sur deux d’entre eux : Ilia Zdanévitch, surnommé Iliazd, qui poursuivit sa carrière à Paris, proche des époux Delaunay, et David Kakabadze qui, lui, resta en Géorgie en tentant de s’accommoder de la censure russe.

Catherine Grenier (Centre Pompidou) avait mis en lumière il y a quelques années ces avant-gardes oubliées et expliquait bien que “l’histoire de l’art déployée sur les cimaises du musée n’est qu’une construction intellectuelle, un récit légitimé par l’institution. Ne sont retenus en priorité que les artistes dont l’œuvre répond aux canons institués.” Et elle parlait d’une conception occidentale, “schématique, téléologique, autoréférentielle”. Une tout autre histoire de l’art du XXe siècle est possible. Cette exposition à Bozar le démontre en faisant découvrir ces artistes géorgiens.

Petre Otskheli: Les allumeurs de feux, 1927 ©Art Palace of Georgia - Museum of Cultural History

Plusieurs de ces œuvres pouvaient se comparer à celles des noms plus connus des avant-gardes européennes.

Fermer

Mais, dès 1921, trois ans à peine après l’indépendance, la parenthèse de liberté se refermait en Géorgie suite à l’invasion soviétique et l’annexion à l’URSS en 1922. Le pouvoir soviétique exerça alors des pressions sur les artistes, leur imposant les principes esthétiques du réalisme socialiste. Afin de contourner ces injonctions, des artistes de l’avant-garde continuèrent leur pratique en créant des scénographies, des costumes et des décors. Mais, en 1936, les grandes purges ordonnées par Staline (pourtant né en Géorgie) sonnèrent le glas de la création d’avant-garde, l’étouffement voire la déportation et la mort des artistes, jusqu’aux années 70 et l’éclatement ensuite de l’URSS.

Niko Pirosmani

Parmi les nombreux artistes présentés à Bozar, on notera la salle entière consacrée au peintre autodidacte singulier, Niko Pirosmani (1862-1918), à qui, en parallèle avec Bozar, la fondation Beyeler à Bâle accorde une grande exposition. Il y est présenté comme “le grand solitaire énigmatique et précurseur influent de l’art moderne, objet d’une quasi-vénération parmi les amateurs d’art et célébré comme un héros national dans son pays natal. ”

Niko Pirosmanashvili (Pirosmani:), Le festin des quatre citoyens (détaiol) © Sh. Amiranashvili State Museum of Fine Arts Georgian National Museum, Tbilisi

Comparé parfois au Douanier Rousseau, il vécut en marginal nomade, sans domicile fixe, peignant enseignes et tableaux pour les petits commerces de la ville, les échangeant contre boisson, gîte et couvert, mais aussi peignant pour son bonheur propre. Les images de Pirosmani transforment le quotidien en merveilleux. Elles sont aussi frontales et immédiates que fascinantes et mystérieuses. La plupart sont peintes à coups de pinceau précis et dynamiques dans des couleurs éclatantes sur toile cirée noire. Pirosmani dépeint la plupart du temps des animaux ou des gens du peuple, souvent des archétypes tels une mère et ses enfants, ou le rituel noble du banquet et des toasts, qui est un élément essentiel de la culture géorgienne.

L’avant-garde en Géorgie (1900-1936), Bozar, Bruxelles, jusqu’au 14 janvier.









Découvrir un pays, aujourd’hui menacé

Depuis ses origines, le festival Europalia, qui débuta en 1969 avec l’Italie, répète qu’il ne fait pas de politique. Même quand il invita la Russie en 2005, la Chine en 2009 et la Turquie en 2015. Il n’empêche que, symboliquement, inviter la Géorgie aujourd’hui dans un festival dont le nom est l’Europe, est un signal fort.

La Géorgie, capitale Tbilissi, est un petit pays du Caucase et sur la mer Noire, à cheval entre l’Europe et l’Asie : 4 millions d’habitants et un territoire un peu plus grand que deux fois la Belgique, dont 20 % sont occupés par les troupes russes depuis la guerre avec Moscou en 2008 (les provinces séparatistes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud).

Depuis l’invasion russe en Ukraine, ses habitants craignent de subir un jour le même sort que les Ukrainiens.

En avril dernier, il y avait encore des milliers de manifestants dans les rues de la capitale, effrayés d’un projet de loi liberticide sur les “agents de l’étranger” calqué sur la loi russe. Ils s’en sont pris au gouvernement du parti au pouvoir, Rêve géorgien, qu’ils accusent d’être “contrôlé depuis Moscou”. L’opposition accusait le gouvernement de chercher à détourner le pays de l’Union européenne.

La grande majorité de la population (80 %) veut rejoindre l’Union européenne. Mais le parti au pouvoir regarde plutôt vers Moscou. La Géorgie avait demandé son adhésion à l’Union européenne quelques jours après le début de l’invasion russe du territoire ukrainien, mais l’Union européenne a convié Tbilissi à mettre d’abord en œuvre des réformes. La Géorgie a jusqu’à la fin de l’année pour mettre en œuvre les douze recommandations imposées par Bruxelles pour espérer obtenir le statut de candidat officiel à l’Union européenne (UE).

Pour compliquer encore les choses, Salomé Zourabichvili, la présidente qui n’a que peu de pouvoir, est par contre une francophile, née en France, partisane de l’UE comme la ministre de la Culture qui a ouvertement souhaité qu’Europalia puisse aider la candidature de la Géorgie à l’Union européenne.

La ministre de la Culture a rappelé que la Géorgie a accordé le droit de vote aux femmes dès 1921 lors de la brève indépendance du pays, alors qu’en Belgique, ce droit ne fut obtenu qu’en 1949.

Le pays des Amazones et du vin

La seconde grande expo se tiendra au musée d’Art et d’Histoire au Cinquantenaire à partir du 27 octobre, avec comme commissaire belge Bernard Coulie, l’ancien recteur de l’université de Louvain, et grand spécialiste de la Géorgie. On y évoquera la culture, l’histoire et l’art de la Géorgie depuis le néolithique. De superbes pièces archéologiques viendront des musées géorgiens. On y rappellera aussi que la Géorgie produit du vin depuis au moins 8000 ans et est sans doute le premier pays à l’avoir fait.

On y évoquera l’antique Colchide, le pays des Amazones, et le travail de l’or et du bronze. C’est en Géorgie qu’est né le mythe de la Toison d’or recherché par Jason. Ce sera l’occasion de faire un lien avec la Belgique en rappelant l’Ordre de la Toison d’or fondé en 1430 à Bruges par Philippe le Bon. On y découvrira aussi la prestigieuse reine Tamar qui régna sur la Géorgie il y a près de mille ans.

Une exposition qui montrera comment ce pays fut toujours une histoire de rencontres entre différentes civilisations.

De nombreuses autres expos, plus petites, sont proposées, au Smak à Gand, au Muhka à Anvers, au Drapiers à Liège, à Bozar encore, etc. Au Wiels, on découvrira partir du 7 octobre le travail d’une des artistes contemporaines d’origine géorgienne les plus connues. Vivant à Berlin depuis 2009, Thea Djordjadze proposera, en lien avec l’architecture du lieu, des installations sculpturales. Il y a un an, elle avait collaboré avec le chorégraphe Noé Soulier au Kunsten et montré un rapport très sensible et très beau à l’espace.

Europalia c’est aussi un vaste programme en arts de la scène et en musique. On pourra y découvrir les célèbres chants polyphoniques géorgiens de chœurs d’hommes (l’ensemble Basiani) et le grand ballet national Sukhishvili et ses 60 danseurs spectaculaires qui viendront au Théâtre National à Bruxelles. On montrera aussi des versions contemporaines du traditionnel supra, ou “l’art du banquet” géorgien avec toasts, discours et chants.

En théâtre, pointons la venue au KVS de Phèdre en flammes mis en scène par Nino Haratischwili et aux Tanneurs plusieurs spectacles avec marionnettes, spécialité géorgienne.

Bozar accueillera la pianiste Khatia Buniatishvili, une des figures majeures de la musique classique aujourd’hui.

Infos : europalia.eu