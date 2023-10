Réinterprétations signées Beavers

Si cette occurrence vous apparaît superficielle et sans liens avec cet amour de l'art qui vous tient aux tripes et à l'esprit, rien ne vous empêche de considérer les tableaux en relief de Gina Beavers comme autant de fleurs surgies dans un jardin qui, sans être le vôtre, vous procurerait néanmoins d'agréables satisfactions, celles-ci fussent-elles générées au départ d'un monde à cent lieues, si pas plus, du vôtre !

L'artiste américaine, née en Grèce en 1974, s'est volontairement inscrite dans des développements esthétiques d'un genre nouveau et les résultats qu'elle obtient n'ont rien d'indécent, pourvu qu'on accepte le jeu d'entrer dans une logique aux antipodes de celle qui nous aura, jusqu'ici, habités. Le monde change à la vitesse de l'éclair et l'art avec lui. Un bien, un mal ? A l'avenir de nous le dire.

Pour l'heure, acceptons de suivre Gina Beavers dans sa logique inédite et de constater que ses appropriations d'un art des autres préserve la joie, symbolique et sans âge, d'adhérer à des émotions artistiques auxquelles on peut, à sa façon, reconnaître les qualités de partage récurrent.

Au départ d'images vues sur Internet, Gina Beavers s'approprie des fleurs ou, plutôt, des floraisons qui, d'une bouche à l'autre, de lèvres aux autres, articulent des ambiances, des atmosphères qui en appellent aux couleurs et appropriations esthétiques d'artistes qui, par ailleurs, peuplent notre imaginaire. De van Gogh ou Zao Wou-ki à Klimt ou O'Keefe.

Cette astuce, accompagnée de reliefs obtenus avec du plâtre et du papier mâché - techniques plus ancestrales ! - donne, à l'arrivée, des tableaux qui émergent des murs avec des accents chromatiques musclés, parfois impressionnants. Et dérangeants, car on ne sait trop, du coup, à quel saint se vouer. Toutes ces bouches-que-veux-tu prennent des allures de provocation acidulée.

Natures mortes aussi

Paysages, natures mortes et même faïences de Delft, Beavers traque tous azimuts, s'appropriant au passage tout ce qui peut nourrir sa fantasmagorie débridée et, par le biais de l'intelligence artificielle, des comptes rendus plastiques inattendus. L'huile et l'acrylique ne sont pas délaissés par une artiste qui joue ses défis en se projetant délibérément dans un avenir qui nous dira, plus tard, ce qu'il en aura été de pareils fantasmes.

D'un relief peinture des Tournesols de Van Gogh sur mes lèvres aux Fleurs de Klimt ou Fleurs d'O'Keefe sur les mêmes, en passant par un Coeur peint sur ses ongles ou ses Ongles cactus, on en arrive à comprendre que cette artiste nouvelle génération, bien que déjà de la cinquantaine, a, dans les veines, un souci constant de surprendre. Il nous appartient, cela dit, d'être surpris ou non.

Quelques pastels sur papier complètent la mise. C'est plus léger, moins soft dirons-nous, et le principe, pour autant, confirme la règle: Gina Beavers se peint les lèvres en se souvenant des peintures florales de Georgia O'Keefe. Des fleurs qu'à fleur de pinceau, elle rend légères et sensuelles à souhait.

Il y a une quinzaine d'années que Gina Beavers fait mouche avec ses reliefs d'aliments, de techniques cosmétiques, de bodybuilders et, désormais, de fleurs en souvenirs de grands peintres de l'histoire. Le kitsch est de son domaine et elle n'en a cure, il nourrit ses extravagances. Il nous revient que, dans le New York Times, Martha Schwendener écrivait, évoquant les peintures de Beavers: "Des énoncés astucieux au sujet du corps, de l'idée de beauté et de la culture contemporaine qui abordent l'étrangeté de ces images immatérielles flottant dans l'éther, et ne les rejetant pas, les transformant en quelque chose de monumental."

Qu'ajouter de plus? Qu'il appartient à chacun de se faire, à cet égard, sa propre religion !

Gina Beavers - Florid Art actuel Où Galerie Rodolphe Janssen, 35, rue de Livourne, 1050 Bruxelles. www.rodolphejanssen.com et 02.538.08.18 Quand Jusqu'au 14 octobre.