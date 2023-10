Beaux scores récents en vente publique

Ces très rares effigies de femmes de la Guadeloupe, datées 1769, sont parties à 35 000€ chez Haynault ©DR

Dotremont chez Voglaire

Chez Damien Voglaire, le 17 septembre, on proposait de nombreuses estampes modernes, des dessins et des livres illustrés. On en retiendra les 2 000 € hors frais offerts pour une aquarelle d’Anne Bonnet (1908-1960), qui provenait de la collection de Gisèle Ollinger, célèbre conservatrice de la rue de la Régence à Bruxelles. La feuille était attendue entre 200 et 300 €. Une lithographie de Marcel Broodthaers datée de 1974 Le chat écrit rat, est partie à 2 200 € au double de l’estimation basse. Pour les lithographies et sérigraphies de Christian Dotremont ce fut une fois une explosion de monnaie puis une suite de régime minceur, car les lots furent vendus à moins de 300 €. Celle qui gagna les galons de la célébrité était nommée Aperto apertissimo libro, de 1974 ; elle fut tirée à dix exemplaires. Annoncée à 1 000 €, elle est partie à 8 500 € plus les frais de 27 %.

Au Béguinage, on faisait de grands yeux, nous dit-on, en regardant certaines enchères partir vers des sommets insoupçonnés. La vente s’effectuait uniquement en ligne. En sachant que tout ou presque commençait à 10 €, il y a de quoi en effet, tomber sur son séant. Les frais ne sont pas énoncés ici. On a obtenu 10 000 € pour une paire de grandes assiettes chinoises du XVIIIe siècle, en bleu et blanc. Les petits vases et coupe en pâte de verre de Nancy, de Daum ou Gallé ont très bien réagi. Un vase aux tulipes est parti à 1 950 €. Enfin, une toile de Willy Schlobach figurant des “Côtes bretonnes” a trouvé preneur à 25 500 €.

Vente publique Où ? Chez Haynault à Uccle, Volglaire à Saint-Gilles et au Béguinage à Wavre. Quand ? Entre le 15 et le 30 septembre