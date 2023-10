Bervoets Vintage chez Janssen

Ces derniers temps, en souvenir de son père, Rodolphe Janssen a consenti quelques donations de choix, au KMSKA, à Anvers, au Musée des Beaux-Arts de Gand, ailleurs encore. Ces donations devraient concourir à installer durablement le prestige de Bervoets dans l’imaginaire collectif. D’autant plus que cette oeuvre incandescente permet de récurrentes plongées en des visions emplies de cette diablerie de fables et de fêtes liées aux orgies et virées nocturnes d’une Flandre jamais avare en rires et démonstrations explosives.

En son temps, Stéphane Janssen n’avait pas hésité à montrer Bervoets aux Etats-Unis et même à l’associer, en une exposition clé, à Jean-Michel Basquiat. Ces temps sont loin mais Bervoets reste associé aux explosivités chromatiques et plastiques de la Neue Wilde allemande des années 1980 et celui qui fut enseignant à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers demeure un ferment pour des artistes soucieux de vitalité et un public attaché à ses ferrugineuses démonstrations.

Peintures sur toile, sur papier

L’exposition chez Rodolphe Janssen, une première qui aura enchanté l’artiste, présente trois peintures sur toile, une huile, Portret van Eva, de 1966, Vogeltje, une huile sur toile de 1968, et une huile et acrylique sur toile, Zelfportret als kabouter, de 1986, ainsi que cinq gouaches sur papier, de 1967 et 1968.

C’est dire que l’éventail est large et que l’inventaire a le mérite de montrer l’évolution de cet ouvrage sur un laps de vingt ans, la grande toile de 1986 – reproduite ici – consacrant davantage la trame des travaux de Bervoets demeurée la sienne, avec ses variantes, d’hier à nos jours.

Les gouaches témoignent du plaisir, ou du souci, d’un Bervoets jeune fidèle au dessin, à la ligne, tout cela dans une sorte d’adhésion aux excentricités et sentiments débridés dans l’esprit du fameux festival qui, à Woodstock, en Grande-Bretagne, anima une belle frange de la jeunesse d’alors. Personnages et machines s’y entremêlent entre violence et goût d’évasion. C’est Pop sur les bords.

Le tableau de 1986, Zelfportret als kabouter, c’est déjà tout autre chose. Dans cet univers fantasmagorique, déhanché, surprenant en ses coins et recoins, on retrouve quelque part cet expressionnisme flamand des années 80 qui tutoyait débordements et excentricités. Les couleurs et la matière sont criantes, allusives et expressives tout à la fois et les détails sont à décrypter, à lire entre les boursouflures de pigments et cette joie frénétique de peindre, admirables en soi.

Fait notoire : malgré son bel âge – 37 ans – cette peinture reste fraîche à souhait, onctueuse et animée par ses fantaisies. Les détails qui s’y incrustent ne sont pas négligeables et l’amateur averti y découvrira, au fil du jour ou du temps, ses personnages en pagaille, ses maisons, l’Anvers noctambule, sa table et ses alcools. C’est impressionnant !

Plus tard, tout en continuant à peindre, et c’est à voir en toute saison à la Zwarte Panter, Fred Bervoets a développé une oeuvre gravée en grand format (plusieurs feuilles ajustées entre elles). Une oeuvre tantôt en noir, gris et blanc, tantôt délicatement (mais oui !) colorée, qui perpétue l’allant démonstratif et habité d’un artiste qui n’aura jamais eu peur de s’affirmer tel qu’il est, ses autoportraits ne cachant rien, jamais, de sa vérité, et de son goût prononcé pour les excès.

Véritable Anversois devant l’Eternel, Fred Bervoets est cet artiste, in fine, inclassable qui se sera toujours suffi à lui-même.

Bervoets – Peintures et dessins de la Collection Stéphane Janssen Art contemporain Où Galerie Rodolphe Janssen, 32, rue de Livourne, 1050 Bruxelles. www.rodolphejanssen.com et 02.538.08.18 Quand Jusqu’au 14 octobre.