Les peintures crispantes et fascinantes de Phil van Duynen

Phil van Duynen (France, 1962 – vit et travaille à Bruxelles) est un artiste de la plus pure tradition. Passionné et boulimique d’art sous toutes ses formes, il se destine à une carrière de pianiste avant de s’orienter vers les arts visuels. La voie royale ! Diplômé summa com laude de l’ENSAV/La Cambre en 1985, il connaît très rapidement le succès comme illustrateur et graphiste. Ses heures “perdues” sont dédiées à la peinture. En 1989, il se tourne vers la publicité, domaine qui confirme sa passion pour l’image et sa créativité hors norme. Directeur créatif dans une grande agence internationale, Phil van Duynen est régulièrement primé, tant à l’échelle nationale qu’internationale. Son travail fait d’ailleurs l’objet d’une large rétrospective à la Seed Factory en 2002. Depuis une dizaine d’années, l’homme ressent le besoin de se consacrer davantage à ses projets personnels. Sans remiser la publicité, il développe sa propre écriture photographique. Une esthétique intense, reconnaissable entre mille, alliant rigueur conceptuelle et originalité formelle. Un travail figuratif minimaliste, sophistiqué et carrément flippant. En 2019, et parce qu’il n’est jamais trop tard pour bien faire, Phil van Duynen reprend les pinceaux abandonnés bien trop tôt. Sur toile, il s’exprime à l’acrylique en réalisant ses recherches préparatoires, pour de prétendues questions d’équilibre ou de proportion, à l’aide de l’outil numérique. L’artiste confie : “Si je suis revenu à la peinture, ce n’est ni pour le geste ni pour la sensation ou le rapport à la matière. C’est parce que l’œuvre est unique, c’est déjà ça, et ce n’est pas négligeable. C’est aussi la principale sinon la seule différence avec mon travail digital, que je poursuis parallèlement.”

Les nerfs à l’épreuve

Ténor de la publicité, l’artiste en détourne picturalement les codes. Ses œuvres d’une facture ultra-étudiée – stigmates d’une carrière sur papier glacé – multiplient les punchlines puissantes et calembours visuels marquant les esprits. Son objectif ? La réception immédiate d’un message très surprenant et donc impactant. Phil van Duynen connaît la recette. Comme dans la publicité, il formule son idée en imaginant des associations insolites, se passant de toutes fioritures qui viendraient distraire, perturber ou biaiser la compréhension directe du message.

Partageant l’ADN de Matthew Barney ou de Bruce Nauman, van Duynen nous livre sa vision, acide et féroce, de la dystopie. Un cabinet de curiosités habité de figures fantasmagoriques qui pointent avec autant d’ironie que de poésie, autant de subversion que d’irrévérence, les maux et l’absurdité de notre société.

À l’instar d’un pan entier de la production artistique contemporaine mettant sous tension les nerfs du spectateur, l’œuvre de Phil van Duynen nous pousse hors de nos zones de confort. Entre tragique et comique, une tension indéfinissable s’installe. Partageant l’ADN de Matthew Barney ou de Bruce Nauman, van Duynen nous livre sa vision, acide et féroce de la dystopie. Un cabinet de curiosités habité de figures fantasmagoriques qui pointent avec autant d’ironie que de poésie, autant de subversion que d’irrévérence, les maux et l’absurdité de notre société. Phil van Duynen projette sur la toile les dérives d’une humanité mutante en mariant sur le même support ambiance glauque, légèrement gore, et sublimation. D’une polysémie étonnante, ses œuvres pointent toutes les contradictions inhérentes à la condition humaine : le sexe et la violence, l’humour et l’horreur, la vie et la mort, le plaisir et la douleur.

Phil van Duynen, Space Tours (Life on Mars), 2022, acrylique et crayons sur toile, 240 x 120 cm ©Phil van Duynen. Courtesy : NA Projects

Ses protagonistes, isolés et lèvres serrées, sont également soumis à une forme d’incommunicabilité. N’est-ce pas le fléau de notre société ? Nous n’avons jamais été aussi connectés et, pourtant, tout ce temps par écrans interposés nous prive d’interactions dans la vraie vie. Les effets secondaires ne manquent pas. Phobies sociales et dépression sont téléchargeables en un clic. Du pain et des jeux… dangereux !

Le caractère prévisible de la bêtise humaine

Aux cimaises, une série de peintures évoque la série Black mirror. Chaque épisode pointe les dérives technologiques, aux conséquences inattendues, à envisager dans un avenir proche voire immédiat. Cette expression “Black mirror” fait référence aux écrans omniprésents qui nous renvoient notre reflet. Une image construite de toutes pièces, avatar pollué et polluant un monde virtuel dans lequel l’individu cherche à embellir pour mieux séduire un public de pacotille. La nouvelle religion est en place. Observez ces tableaux. Les visages s’inclinent, les regards se baissent. La pose rappelle irrésistiblement la posture d’humilité adoptée par les dévots de tous bords dans les tableaux du XVe siècle. En réalité, tous prêtent allégeance à cet appareil les mettant en lumière, au sens propre comme au figuré : l’écran de leur téléphone portable que l’artiste soustrait de la composition, les plaçant volontairement hors-champ. Le message est limpide : pourquoi relèveraient-ils la tête ? La vraie vie manque de sel face à ce monde parallèle qui analyse nos besoins, anticipe nos moindres désirs. Hypnotisés par leur écran, ces personnages sont muselés mais également privés de leur capacité de réflexion et d’intervention. Observez : l’encéphale peut même se dissiper dans un brouillard compact. Symptomatique.

Tous prêtent allégeance à cet appareil les mettant en lumière, au sens propre comme au figuré : l’écran de leur téléphone portable que l’artiste soustrait de la composition.

Phil van Duynen, Black mirror #3, 2023, acrylique sur toile, 100 x 100 cm ©Phil van Duynen. Courtesy: NA Projects

La citation d’Andy Warhol, “À l’avenir, chacun aura son quart d’heure de célébrité mondiale ” (1968), s’est confirmée. Au moment de gloire s’ajoutent de nombreux épisodes pathétiques. Aujourd’hui, le défi n’est plus la quête d’une gloire éphémère mais la recherche d’un quart d’heure d’invisibilité. Se fondre dans le décor, se changer en page blanche. Voilà notre lecture de l’œuvre intitulée Relief (2023), femme enceinte qui porte en elle les espoirs d’un monde dans lequel on pourrait se soustraire aux diktats de la société. Un corps tel une enveloppe vierge.

Phil van Duynen, Relief, 2021, acrylique et crayons sur toile, 240 x 120 cm ©Phil van Duynen. Courtesy : NA Projects

Marqueurs temporels

Fort de son expérience dans la publicité, Phil van Duynen fut en première ligne pour juger de la futilité de certains produits à la commercialisation desquels il a participé. Dans sa série intitulée Life markers, le peintre immortalise une sélection d’objets mythiques des années’80 à 2000 : le Macintosh 128K (premier ordinateur personnel né en 1984), la première disquette (aussi appelée disque souple, ou floppy disk, par opposition au disque dur), la cassette audio, l’appareil photo Polaroid mais aussi l’iconique 3310 de Nokia. Dans sa récente publication, le peintre explique : “Les objets. Ces jouets qui différencient l’humain de ses colocataires, les autres espèces animales. Inutiles par définition puisque ça n’empêche pas les mollusques ou les bactéries d’évoluer aussi. La plupart sont d’ailleurs éphémères, mais quelques-uns, imaginés par de purs génies, deviennent cultes : ceux qui ont balisé notre vie, repères de notre évolution, marqueurs de leur époque. Ils sont assez rarement peints malgré l’intérêt évident de leur plastique. Peut-être que ça ne leur apporte rien. J’ai quand même peint quelques-uns des miens. Pour en garder une trace et la partager. Pas du tout sûr qu’elle survivra à l’original, il y a encore pas mal de conservateurs. Ce ne sont pas des natures mortes, puisque les objets sont aussi vivants que vous et moi. Ils naissent un jour, se délabrent et finissent par se décomposer. À leur rythme. Ils sont un peu moins pressés.” (Phil van Duynen, Back to Pain/ting, p. 72)

Phil van Duynen, 256kB (floppy disk), 2023, acrylique et crayons sur toile, 100 x 100 cm ©Phil van Duynen. Courtesy : NA Projects

Si les œuvres qui composent son univers semblent disparates, toutes sont pourtant connectées les unes aux autres, à l’image d’un interminable rébus irrésolu.

Phil van Duynen. BACK TO PAIN (ting) Peintures Où NA Projects – Galerie Nardone, Rue Kéramis 26, 7100 – La Louvière www.galerienardone.be Quand Jusqu’au 21 octobre, du jeudi au samedi de 14h à 18h.