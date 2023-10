Festival Artonov : “Vous imaginez bouger votre siège à la Monnaie ?”

Artonov est une agence matrimoniale

Artonov a aussi, depuis le départ, cette filiation avec l’Art nouveau dans le sens où ce courant a valorisé la multi-disciplinarité dans son expression. Dans cet esprit, Artonov ne manque pas de faire valoir les lieux fameux de l’Art nouveau bruxellois (la maison Hannon, l’école 13 à Schaerbeek, la maison Strauven, le Musée des Instruments de Musique), dans lesquels le festival invite des artistes multiples. “Nous fonctionnons comme une agence matrimoniale entre les lieux et les artistes”, nous explique, un sourire italien dans la voix, le directeur artistique d’Artonov, Vincenzo Casale, lui-même musicien. “Quand on est artiste en Occident, on a tendance à être très spécialisé dans sa matière, et pourtant, c’est bien d’aller voir ailleurs, qu’un musicien découvre le langage de la danse ou du théâtre…”.

Même si Vincenzo Casale en est bien conscient : “Nous avons un public qui vient d’abord pour l’architecture, mais qui se laisse emporter en découvrant d’autres disciplines”. “Les publics se mélangent et peuvent interagir. Il y a, par exemple des concerts participatifs (Avion Papier, mélange du numérique, de musique et de théâtre d’objets, le 14 octobre, dans un lieu tenu secret) ou bien des performances qui demandent au public des actions (E Dio si riposo' il settimo giorno, le 14 octobre, à partir de 11 h, à Bob 361). La participation du public est en jeu d’abord parce que la performance se tient dans un lieu qui n’est pas conçu, au départ, pour cela. Cela va peut-être consister dans le fait de bouger sa chaise, pour mieux voir, pour mieux entendre l’artiste [On pense à Thomas Baeté qui joue de la viole de gambe dans les salons de la maison Strauven, NdlR]. Et cela, c’est neuf, parce que, par exemple, je me vois mal déplacer ma chaise à la Monnaie”…

Thomas Baeté à la viole de Gambe, jouera à la maison Strauven et aux Brigittines. ©Koen Broos

Poésie et acrobatie : compatible

Imaginez la scène du spectateur qui cherche à déplacer son fauteuil d’orchestre en velours rouge en plein opéra… Pourtant, c’est bien l’idée dudit festival : dépasser les limites de l’acte-performance, une idée-phare traduite par le thème de cette 9e édition : le seuil. “Ce thème explore la beauté de la limite en fait, ce qui sépare le dehors du dedans”, poursuit Vincenzo Casale. “Le seuil est une notion très architecturale d’abord, qui a été magnifiée par l’Art nouveau qui a beaucoup travaillé sur la question des ouvertures [portes et fenêtres ouvragées ; rapport dedans/dehors ; division des espaces distincts, NdlR].

Un des nouveaux lieux qui accueillent Artonov, Bob361. Unité de vie et de travail. ©MF Plissart

Au final, Vincenzo Casale tient à rappeler cette envie de proposer un bruit nouveau, un bruit fait de rencontres inédites et opportunes. Comme celle de la poésie et de la sculpture des corps, (avec la performance gratuite de l’acrobate Chloé Moglia à la galerie Ravenstein, ce samedi, 16 h). “Et même si nous ne sommes pas opposés au numérique, nous sommes quand même un peu 'analogiques'. Je m’explique : on est du genre à aimer les 33 tours, et on essaie d’amplifier leurs bruits, en quelque sorte.”

— > Le festival Artonov se tient du 7 au 15 octobre dans Bruxelles. Possibilité de prendre un pass 3 événements : 48 euros/pass 5 événements : 75 euros. Infos : www.festival-artonov.eu/fr.

— > On souligne, parmi une programmation riche :

- “Les Souffles”, pièce chorégraphique et sonore. Le 8 octobre à 17 h, à l’école n°13, à Schaerbeek.

-Le Trio Xenakis en collab' avec l’artiste visuel Vivian Daval manipule l’espace visuel et sonore. Aux Brigittines, le 7 octobre, 18 h 30 et 20 h 30.

- “Dans le pays d’hiver. Dialogues avec Leuco”. La metteure en scène et plasticienne Silvia Costa adapte l’œuvre de Pavese dans une variation visuelle et poétique où l’image est moteur de réflexion et de rêverie. Le 13 octobre, à 18 h 30 et 20 h 30, à la Mercerie.