Anne-Marie Klenes, l’Ardennaise et l’ardoise à la Galerie Quai 4

Comme si les séparer, les associer, les multiplier dans un grand tout qui se terminera, par exemple, en colonne sans fin, la requérait entière au point de l’extraire elle-même d’un monde qui, pourtant, la préoccupe tant.

Discrète et secrète

Discrète, secrète, Anne Marie Klenes, née à Vielsalm en 1959, vit retirée des foules et, en son Ardenne natale, elle vit son âge en travaillant. En inventant des formes et des alliances entre le matériau et des compléments inusités, comme si sa vie de création était un chant du monde.

Professeure à l’Académie des Beaux-Arts de Liège, Klenes partage ses émotions entre la transmission d’un savoir, d’une part, et celle de ses émotions, de l’autre. Elle expose peu, mais chacune de ses apparitions confine à cette sorte de miracle qui vous fait voir des étoiles, parce que ses partitions de pierre sont de ces chants que prolonge la beauté du matériau et la fragilité de ses interventions.

Colonne hexagonale, sans date, ardoises. ©Jacky Lecouturier

Appel au silence

Juste retour des choses, une exposition de Klenes vous requiert pleinement, appelle au silence face à l’immensité du propos, parce que là où Tout n’est ordre, beauté et volupté, tout mot de trop risquerait de rompre un charme qui doit ses ajustements à une irrépressible envie de poursuivre le travail.

L’ouvrage d’Anne-Marie Klenes forme un tout qui, différent de pièce en pièce, crée une symbiose aux vibrations multiples. On aimerait repartir chez soi les bras emplis de ce bonheur qui enserre en ses élans les mille petits détails enfouis dans ce travail de butineuse soucieuse de ne rien laisser au hasard, sans pourtant qu’aucune exagération ne l’indispose.

Dans l’exposition présentée chez Cécile Servais en cette auguste demeure liégeoise que cerne, hélas, une kyrielle d’immeubles mal venus, exemples d’une époque qui confondait outrageusement modernité et mal ficelé, on a la chance d’approcher une féconde diversité des approches créatives de Klenes.

Rien de trop

Rien n’y semble de trop et tout apparaît convenir, exactement comme il faut, à une exploration intimiste des matériaux élus par une femme qui connaît le pouvoir des gestes et des concrétisations. Bel exemple, une plaque d’ardoise très brute sur laquelle l’artiste a posé une feuille d’or. Ou encore cette suite de quatre propositions distinctes associant, en des ensembles disparates, des coupes d’ardoises aux dimensions diverses, au gris tranché par du bleu. La beauté s’incruste dans l’entre-deux.

Recoupant plusieurs années de création, les travaux proposés multiplient les envies de s’y plonger. Ils sont de ces arrêts sur l’image provoquant en vous des plaisirs à la fois confus et diffus. Des petites joies qui sont bien davantage que passagères.

Diversités

Ailleurs, des ardoises découpées et croisées permettent à l’acquéreur de jouer avec la pièce entre ses mains, de la recomposer comme il la souhaite dans son champ de vision. L’artiste elle-même joue, s’ingénie à multiplier les diversités. Ainsi quand, sur une feuille de papier, elle dépose du pigment et, à sa suite, une ligne noire sur fond gris. Le travail de Klenes n’est pas sans faire songer, bien que de loin, avec les œuvres tout en bleu de Geneviève Asse, grand dame tant regrettée.

Anne-Marie Klenes tranche, arrondit, sculpte, dessine et, du graphite au plomb, du pigment à l’ardoise, nous plonge dans un minimalisme du meilleur aloi. Pureté et délicatesse y sont maîtres mots. Il faut voir de près son œuvre Encrier rouge. Dans un encrier asiatique comme un reposoir, elle étend de l’encre rouge en matière épaisse, vivante et graphique, indocile : un régal.

Dans la cave, enfin, en d’anciennes alcôves pour le vin, l’artiste a posé des formes, ouvragées de peu, schiste, ardoise, albâtre et cela résonne soudain en vous par la profondeur même des incises. Elle y a aussi érigé ses Colonnes, l’une ronde, l’autre hexagonale, qu’elle avait montrées à Buzenal. Empilées sur des rondelles de bois, les ardoises laissent entendre leur musique à peine les touche-t-on d’une baguette magique. C’est si vrai qu’avec ses amis musiciens, Klenes a créé Cabenza Momentum. Le régal est à son comble !

Anne-Marie Klenes – Cheminements Art contemporain Où Galerie Quai 4, Quai Churchill, 4, 4020 Liège. www.quai4.be et 0476.91.28.01 Quand Jusqu’au 21 octobre, du jeudi au samedi, de 14h30 à 18h30. Ensuite, sur rendez-vous.