Au Lam, à Villeneuve-d'Ascq près de Lille, jusqu’au 3 mars, on peut découvrir une autre exposition encore, avec un point de vue neuf sur l’œuvre de l’artiste. Elle est consacrée au travail photographique d’Anselm Kiefer.

Anselm Kiefer, Am Anfang, (Au commencement), 2008. Peinture Huile, émulsion, plomb et photographie sur toile ; 380 x 560 cm. © Anselm Kiefer. Photo : Charles Duprat

La photographie a imprégné partout l’œuvre de Kiefer, depuis ses travaux du début où il secouait le passé allemand. On revoit à Lille les premières photographies évanescentes de ses performances de jeunesse quand il se plaçait dans différents lieux d’Europe, faisant parfois le salut nazi, mais nullement par sympathie nazie mais pour refuser l’amnésie et réclamer un vrai travail de mémoire et de deuil, sur ce passé allemand et l’horreur suprême de la Shoah dont il avait découvert l’existence quand il était adolescent.

Auxiliaire sainte

Ensuite, comme l’exposition le montre bien, il a brassé les grandes images de la mémoire humaine, depuis la Kabbale jusqu’aux étoiles. Il s’est saisi des grands mythes de l’Allemagne, des textes des poètes comme Celan et Ingeborg Bachmann, et du personnage de Lilith, la première femme d’Adam. Il a poursuivi inlassablement son travail sur un passé collectif qu’il n’a pourtant jamais personnellement connu, sur la place de l’artiste et la solitude finale de chacun.

Anselm Kiefer, Le Ciel étoilé au-dessus de nous et la loi morale en nous, 1969-2009. Gouache sur papier photographique ; 58,90 x 83,90 cm. © Anselm Kiefer. Photo : Atelier Anselm Kiefer

On retrouve à l’exposition les traces photographiques de tout son parcours artistique reprenant par exemple le tournesol cher à Van Gogh, ou ses tours de béton construites sur son site à Barjac.

Ses photos sont souvent collées sur des plaques de plomb, le plomb que les alchimistes transforment dans leurs fours (Athanor), ou elles se retrouvent dans les centaines de livres uniques qu’il a réalisés. Photographies toujours en noir et blanc, sombres, “collées, peintes, biffées, brûlées, gribouillées, souillées”, énumère Jean de Loisy, le commissaire de cette exposition. Les visiteurs peuvent manipuler à l’exposition certains de ses livres.

La photographie est pour Kiefer un “révélateur” de l’image au sens chimique comme philosophique du terme. Il voit dans la photographie son “auxiliaire sainte”, dit-il.

Même ceux qui ont tout vu de Kiefer y feront des découvertes, comme la salle où il expose des dioramas, des boîtes dans lesquelles on entrevoit des paysages enneigés et d’anciennes photos de famille.

De grandes œuvres peintes en couches multiples viennent s’ajouter à ce parcours où on retrouve le feu qui a tout dévasté, l’échelle qui monte au ciel, les grandes mythologies allemandes dévoyées par le nazisme, la forêt, lieu de mort et de renaissance, la ruine des palais nazis préalable à la reconstruction, les champs morts où les chaumes forment des barbelés sous la neige.

Anselm Kiefer, détail de l’installation Family Pictures, 2013-2017. Ensemble de 16 vitrines. Métal, verre, plomb, bois, contreplaqué, acrylique, émulsion, photographie, aquarelle sur papier et technique mixte ©georges poncet

“Les ruines, comme les catastrophes ou les écroulements, sont des moments où quelque chose peut recommencer. Dans l’univers, à chaque instant, une étoile naît ou meurt.”, dit-il.

Le Rhin

Le beau parcours au Lam se termine par une immense photographie de 11 m de long sur 3,8 m de haut, montée sur plomb. On y voit le Rhin et, de dos, une silhouette qui contemple le fleuve, celle de Kiefer, comme un retour à ses origines (il est né en 1945 à Donaueschingen), comme pour boucler la boucle de la vie. Avec son personnage de dos, il adopte la figure du romantisme allemand, celle du Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich. Quand le Rhin inondait la maison de famille dans laquelle Anselm Kiefer a grandi, ce sont les mythes littéraires de l’Allemagne qui se répandaient dans la cave.

“On voyait les lumières sur l’autre rive, raconte Anselm Kiefer. La terre qui s’étendait au-delà n’était pas une terre comme les autres, pour l’enfant qui ne pouvait pas passer de l’autre côté, c’était une promesse d’avenir, un espoir, c’était la terre promise.”

Anselm Kiefer, la photographie au commencement, au Lam, Villeneuve-d'Ascq (Lille), jusqu’au 3 mars.