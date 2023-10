Un Gross tout neuf à la Galerie Faider

Nous l’avions d’abord, il y a très longtemps, connu alors qu’il avait déposé, déjà pas banale pour un sou, une pièce notoire dans le parc du château Malou, à Woluwé-Saint-Lambert, dans le cadre des activités développées par Françoise Mortier sous l’égide de la Galerie de Prêt d’oeuvres d’art. Plus tard, chez lui, nous avions vu de petites choses qui, si déjà elles confiaient de l’allure à l’espace, n’étaient point encore à ranger parmi ces sculptures que l’on n’oublie plus une fois aperçues.

Rainer Gross: Installation extérieure, 2023, bois pigments. ©Rainer Gross et Galerie Faider

Et puis, boulot alimentaire rangé dans les oubliettes de l’histoire, Rainer Gross s’est lancé, à corps perdu, tenace, ouvrier autant qu’inventeur forcené, à travers des espaces qu’il ne s’est pas privé d’investir avec une aisance naturelle et complice. Gross a pris son destin de sculpteur et d’installateur en mains avec la confiance en un destin qui lui disait d’avancer. Ce qu’il fit donc avec un souci constant de défier les difficultés.

Il s’est alors trouvé la belle idée de se déployer en grand, en toujours plus grand et plus large, et une installation circulaire en bois brûlé, une sorte d’étoile ou de soleil protubérant, compact, fut l’une des premières oeuvres pérennes à tutoyer l’environnement du parc du château de Chaumont-sur-Loire. Installée sur un promontoire, elle était plus qu’un signal, une sorte de phare, de joyau dans un environnement à perte de vue. Tous les visiteurs de ce lieu splendide entre tous s’en souviennent et seules les intempéries qui pourrissent les plus belles conquêtes ont, finalement, eu raison de la structure de Gross.

Démonstration

Une autre magistrale démonstration du sculpteur-installateur fut celle qu’il orchestra à La Médiatine dans le cadre des expositions monographiques de Wolu Culture. Gross y régna en envahisseur juré et l’auguste bicoque woluwéenne était transpercée, du rez-de-chaussée aux combles, par les bois rebelles et nomades d’un sieur Gross au déjà meilleur de son art.

Or, voilà, par ailleurs, quelques saisons que la Galerie Faider et Véronique Menu et son fils Maxime Hallez offrent à cet Allemand inventeur d’utopies de fer et de bois la liberté de créer sans frontières. Gross ne s’en est pas privé !

Une année, impossible de ne pas s’en souvenir, il alla jusqu’à faire surgir ses planches (courbes et entortillements) de la façade de son aire d’accueil. Il intrigua, ce faisant, la foule des passants et marqua les esprits par ses audaces récurrentes.

Mais, s’il en imposait par ses actions funambulesques virevoltantes, réduisant les espaces à ses lubies effectives, ludiques et récurrentes, ce qu’il proposait alors au niveau de ses sculptures, dirons-nous, dites d’intérieur, pouvaient ne pas surprendre aussi clairement.

En cette fin 2023, plus de réticence qui tienne ! Le Gross nouveau a réinvesti la même Galerie Faider avec une sorte de bonheur tellement renouvelé que chacune des pièces au dossier marque les esprits par une présence aussi inusitée que différente de la précédente.

Il faut dire que, depuis trois ans qu’il ne s’y était produit, l’homme a bourlingué, investi d’autres espaces, innové ici et là, guerroyé avec son matériau fétiche, le bois, parfois brûlé, tordu, composite, qui plus est ferraillant l’espace avec la désinvolture, calculée, du serpent qui se joue des impedimenta en s’imposant sur le terrain, entre ciel et terre, de bâti en jardin, avec la sereine complaisance de fructifier, céans, les paysages trop entendus.

Rainer Gross est, à sa façon, un magicien. De son chapeau claque, il ne vous sort pas des pigeons, mais bien des formulations boisées qui, contournant les difficultés, ajoutent à l’environnement une présence tout aussi inédite que réjouissante.

Cette fois, par exemple, c’est au jardin de la galerie qu’il s’est attaqué. Un jardin qu’il a donc reconverti en jeu de farces et attrapes entre murs et arbustes, en rouge et noir, comme si ses attaques répétées à l’environnement avaient aussi quelque chose à voir avec un état d’esprit rebelle et aventurier.

Rainer Gross: Slatscape, 2à19, bois, peinture acrylique. ©Rainer Gross et Galerie Faider

De Bruxelles à l’étranger

S’il se pose volontiers à Bruxelles pour y déployer ses nouvelles entreprises et nous reviendrons, plus loin, sur son éclectique démonstration actuelle de la rue Faider, Rainer Gross n’a jamais manqué de promener sa bosse (qu’il n’a pas, sinon celle des calculs millimétrés) à travers l’Europe, de Bruxelles à l’étranger.

La liste de ses interventions in situ est éloquente, qui le situe aux quatre coins d’espaces qui s’en sont pourléché les babines : il y a peu, au Domaine Prosper Maufaux, à Saint-Aubin, en Bourgogne ; dans le Parc de sculptures de Châteaubourg, en Bretagne ; à la Porte des Allemands, à Metz ; à la Casa de Barbacam, à Obidos, au Portugal ; sur la façade de l’Hôtel de Ville du Havre ; en l’Espace d’art contemporain de Colmar : à la Villa S, Borgo Valsugana, dans le Trentin ; au Château de Monbazillac, en Dordogne ; dans la Carrière gallo-romaine de Locuon, en Bretagne ; au Château comtal de la Cité de Carcassonne. La liste est infinie et tout cela entre 2017 et 2023, excusez-le du peu !

Et nous en revenons à sa démonstration de la Galerie Faider en cet automne 2023. A peine l’entrée franchie, la surprise, la bonne, qui fait un bien fou, est au rendez-vous sous la forme d’agglomérats de bouts de planchettes colorées, l’un en orange, l’autre en bleu, le troisième en rouge : des sortes de soleils chromatiques qui, se dégageant du mur, confient de l’énergie à la pièce qu’ils investissent.

Ce premier bonheur du jour franchi, c’est en monumental cette fois que Gross s’est exécuté : un mikado de planchettes à hue et à dia avec le blanc du mur rayonne, rouge et lumineux. Et, bon à savoir, tous ces jeux avec planches et planchettes sont de mèche avec ses grandes installations extérieures, puisqu’il s’agit des bouts de bois récupérés de variations scéniques dûment répertoriées.

Il y a bien d’autres nouveautés à l’affiche : à ces reliefs, Gross oppose des tableaux à l’acrylique sur bois, qui sont aussi des diversifications de formes géométriques simples mais qui crèvent l’écran par leur élection chromatique. Il y a, grande nouveauté, des sculptures qui assemblent des formes de métal et des coulées de verre soufflé. Et puis, ailleurs encore, des peintures sur papier (dans le hall qui mène à l’étage), comme des alignements de lignes verticales diversement colorées, presque optiques dans leur alignement.

Face à toutes ces innovations dans une démarche qui, pourtant, reste fidèle à elle-même et à ses défenestrations chroniques, on peut dire que, depuis sa dernière conquête de Faider, Rainer Gross a puissamment développé ses accents conquérants. On ne peut que se sentir heureux, de mèche avec le créateur, devant un pareil déploiement quand, au-delà du geste sculptural, on pressent le moteur spirituel qui s’y trouve enclos et dynamise le tout d’une aura qui vous emmène au large de vous-même.

Rainer Gross – Installation Transformation Variation Art contemporain. Galerie Faider, 12, rue Faider, 1060 Bruxelles. www.galeriefaider.be et 02 538 71 18 Jusqu’au 4 novembre, du mercredi au samedi, de 14 à 18h.