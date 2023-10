Des pierres d’or et de verre dans un fabuleux grenier de l’art

On y est plongé dans un monde ancien, figé, comme une nécropole de l’art. De grandes salles sombres sont envahies d’anciennes étagères de bois sur huit niveaux qui portent plus de 4000 moules (composés de 20 000 pièces) destinés à réaliser des copies en plâtre des grandes sculptures de l’histoire de l’art occidental (on peut toujours en commander !). Tous datent du XIXe siècle. Certains moules n’ont plus été ouverts depuis sans doute 130 ans quand cet atelier fut installé au Cinquantenaire.

Dans l’atelier, l’atmosphère est à la Piranèse ou comme dans une Cité obscure chère à François Schuiten. On découvre, sortis des moules, un David de Michel-Ange, la Vénus de Willendorf, datant du paléolithique, un buste de Beethoven, un Manneken Pis, une tête de cheval de l’antiquité grecque, etc.

Une intervention en verre et or de Myriam Louyest dans l'atelier de moulage du Cinquantenaire ©Photo: D.R.

L’artiste plasticienne Myriam Louyest est la première artiste invitée en résidence dans cet atelier de moulage. Elle aime investir un lieu et sa mémoire avec des nombreuses petites et judicieuses interventions d’une grande poésie, en verre, plâtre ou textile, œuvres qui éclairent d’un jour nouveau les lieux qu’elle investit.

Ce fut le cas en 2018 à la Maison Losseau à Mons, en 2019 aux Archives de la Ville de Bruxelles (anciens magasins de tissus Waucquez) et en 2021 au Salon royal de la gare Centrale à Bruxelles.

L’or blanc

Pour cette exposition intitulée La traversée de l’or blanc, elle a déposé dans 35 endroits, au milieu des plâtres, ses beaux objets qui guident le visiteur et l’amènent à regarder mieux ce lieu étonnant, figé par le temps : des pierres de plâtre enchâssées dans du verre ou couvertes à la feuille d’or, le moulage d’un petit château de sable de notre enfance, des embauchoirs de chaussures en verre, des gouttes de sang en verre, … Avec un éclairage parfait, ces objets révèlent le lieu. Les visiteurs pourront aussi voir à l’œuvre les artisans qui réalisent les moulages.

Un beau texte accompagne le visiteur dans ce grand grenier, pour retrouver les œuvres de Myriam Louyest.

Une intervention en verre de Myriam Louyest dans l'atelier de moulage du Cinquantenaire ©Photo: D.R.

Mais revenons à l’atelier de moulage créé sous Léopold II. L’idée de cette collection est née lors de l’Exposition universelle de Paris en 1867, quand des grands musées européens décidèrent de s’envoyer alors mutuellement des copies de centaines de leurs œuvres. À l’époque, il n’y avait pas de photographies et les voyages étaient plus compliqués. Réaliser des copies en plâtre, était donc une manière de faire connaître au public, et singulièrement aux étudiants des écoles d’art, les chefs-d’œuvre de l’art européen.

“La traversée de l’or blanc”, atelier de moulage du musée d’Art et d’Histoire, du jeudi 12 octobre au 4 novembre.