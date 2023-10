Florilège récent d’enchères

Chez Légia, les ventes de ce début de saison sont encore de petite ampleur à l’instar de celle qui s’est achevée via le Net ce 4 octobre. Il s’agissait de vendre un peu moins de 200 lots de volumes de BD, de vinyles, de photos et d’affiches de cinéma. Il n’y a pas eu d’enchères significatives. On signalera juste les 570 € hors frais obtenus pour cinq volumes abîmés de Lucky Luke. On attend la vente de ce jour, elle aussi en mode “online”, pour obtenir des montants plus corsés.

Céline hors commerce

C’est une vacation d’un peu de livres anciens et de très nombreux modernes français : elle compte 380 lots. Cette dispersion comporte quelques perles dont une édition hors commerce de Mort à crédit de Louis-Ferdinand Céline, paru en 1936. Il y en eut 35 identiques, sur papier Hollande. Celle-ci porte un envoi au docteur Alexandre Gentil. Le volume est complet de ses textes et planches. Il fut republié expurgé de nombreuses scènes ou séquences qui auraient conduit à un procès. C’est donc ici une rareté. Dès lors il est estimé entre 12 000 et 15 000 €. À vos PC, les enchères débutent à 13h30.

Chez Bernaerts, il y avait deux occasions d’acheter des meubles, objets et tableaux les 3 et 4 octobre. On retiendra les 11 000 € hors frais donnés pour une pendule squelette d’époque Directoire portant la signature de l’horloger Sarton, de Liège. Les estimations allaient de 12 000 à 15 000 €. Une autre pendule Napoléon III mais de style Louis XVI à médaillons de porcelaine est passée de 6 000 € d’estimation basse à 15 500 €. L’enchère la plus haute est tombée sur une toile de Karl Appel vendue à 150 000 € plus frais (voir illu.).

Enfin, chez FWA à Namur, il y avait une vacation assez diverse mais où il fallait pointer toute une série de pièces de monnaies en or. Françaises essentiellement, toutes furent vendues comme ce lot de 14 pièces de 20 francs de 1907-1914. Elles sont parties à 3 650 €.

