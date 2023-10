Rarement nous avons vu depuis trois ou cinq ans une vente aussi solide en qualité et en montants escomptés pour les arts plastiques du siècle passé, en Belgique s’entend. Les De Vuyst font fort cette fois si et plus que de coutume. Alors par quoi commencer dans ce panorama où ne se trouvent que de grands noms mais surtout des choses de très haute qualité ?

Le lot phare est sans aucun doute cette table dressée que Rik Wouters a intitulée Le déjeuner, roses blanches. La toile fut peinte vers 1910-1911. C’est une perle de coloris forts, d’intimisme, de poésie printanière, de formes simples, de coups de pinceaux souples et énergiques.

L’œuvre est attendue entre 300 000 et 400 000 € et elle digne d’un musée. Elle provient de la collection des directeurs de la salle de ventes Giroux à Bruxelles qui régnait sur la capitale et la Belgique entière du temps de Léopold II et Albert Ier.

Mélancolie montoise

Puis il y a cette aquarelle et pastel d’Anto Carte qui figure une mère nourrissant son enfant devant un homme jouant du violon. La composition, inachevée, datant de 1921 est intitulée Mélancolie. On l’attend entre 60 000 et 100 000 €.

Un peu dans la même zone de valeur il y a cette Toilette de Léon De Smet qui montre une femme nue debout et sa servante ou sa dame de compagnie, allez savoir, occupée à se sécher. C’est sobre et monumental, moderniste et percutant. La salle a estimé ce lot entre 50 000 et 70 000 €.

«Femmes au café» d'Henri Evenepoel, daté de 1896, devrait se vendre à 50 000 € minimum chez De Vuyst. ©DR

Les deux sessions de ventes comportent encore des œuvres passionnantes de Léon Spilliaert, de Raoul Dufy, de Christo avec un Pont Neuf emballé ou cette nature morte datée dde 1997 par Tom Wesselmann que la salle évalue entre 110 000 et 140 000 €.

La vente compte encore une importante sculpture de Zadkine, plusieurs créations de Panamarenko et L’Homme qui rit et qui pleure, autoportrait de Jan Fabre datant de 2004. Là aussi il faudra envisager 110 000 à 140 000 €, plus les frais évidemment.

Vente publique Où ? Chez De Vuyst. Kerkstraat, 22, 9160 Lokeren. www.de-vuyst.com. Quand ? Le 21 octobre, à 13h puis à 19h30. Exposition à partir de ce mercredi jusqu’au 18 octobre, de 10 à 19h.