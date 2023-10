La Chine est donc la colonne vertébrale de cette vente dite “exclusive” en ce sens que la salle a sélectionné les présents lots parmi les meilleurs qui lui furent confiés depuis peu de mois. Et cela commencera fort avec treize bols divisés en quatre lots. Ils sont de la famille rose, peints en jaune avec pour motifs de très délicats papillons.

Les estimations varient entre 3 000 et 6 000 € par lot. Notons encore une paire de vases Fanghu dont la glaçure bleu lavande est d’une grande sobriété, autant que leur forme déjà Art déco. Elle date de l’avant-dernier empereur de Chine, Guangxu de la dynastie Qing et donc d’avant 1908. On attend cette paire entre 6 000 et 12 000 €, malgré un défaut de cuisson à l’un d’eux.

Plus loin, la salle offrira un grand bol de 34 cm de diamètre, façonné à Canton et décoré d’émail pseudo-cloisonné. Ce bol d’époque Qianlong est attendu entre 40 000 et 80 000 €. La mise à prix sera de 30 000 €.

Aquarium unique

Le lot le plus rare de la vacation (n°138) est sans doute un grand aquarium en bleu, blanc et rose, d’époque Kangxi, décoré de grands paysages. Il semble que cet objet de 60 cm de diamètre et haut de 48 cm, soit unique. Du coup, la salle a placé les estimations entre 100 000 et 200 000 €.

Il y a également deux paires de grands vases de la famille verte. La première possède ses couvercles et cela porte l’estimation à un minimum de 30 000 €. Pour l’autre paire, privée de couvercle, le minimum espéré sera de 8 000 €.

Dans le monde la céramique, il faut que l’objet soit comme neuf pour déchaîner les passions. On comptera aussi plusieurs lots en forme de lotus aux jolies couleurs de rose, mais le plus surprenant est peut-être une aiguière à fond noir.

Elle date du XVIIIe siècle sous le règne de Qianlong, sixième empereur des Qing, et représente un musicien ottoman sonnant de la trompette. Le lot était déjà passé en cette salle en 2020 et il avait été vendu à 7 650 €. Il est ici estimé entre 4 000 et 8 000 €.

Vente publique Où ? Chez Rob Michiels. Genthof, 9, Brugge. www.rm-auctions.com. Quand ? Jeudi à partir de 14h. Vente online.