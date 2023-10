Le temps au miroir de l’architecture

Frontal

Considérant le point de vue frontal systématique de ces images et la lumière plate sous laquelle elles avaient toutes été prises, considérant aussi l’objet architectural choisi, on aurait pu de prime abord penser qu’il s’agissait là d’une série réalisée par une des étudiantes de Bernd et Hilla Becher. Ceci d’autant plus que l’autrice vit et travaille à Düsseldorf. Mais il n’en est rien, comme le montre incidemment cette exposition-ci.

À l’époque où elle a véritablement commencé à produire un travail cohérent, vers la fin des années 1960 (on pense à son premier essai photographique Huts, Temples, Castles, publié par MACK l’an passé), Bernd et Hilla Becher n’enseignaient pas encore à l’Académie des beaux-arts de Düsseldorf. En fait, ils venaient tout juste de publier Anonyme Skulpturen : Formvergleiche industrieller Bauten, le livre qui leur vaudra un début de notoriété.

Lente disparition

Le travail d’Ursula Schulz-Dornburg est donc tout simplement un travail contemporain avec un tropisme artistique qui est plutôt à chercher du côté des États-Unis où elle résida en 1967 et où elle découvrit aussi bien des photographes comme Walker Evans et Robert Frank que des artistes contemporains comme Per Kirkeby ou Ed Ruscha.

Et cela se voit à travers les neuf séries présentées à la Fondation A qui, pour la plupart, témoignent de sa constante volonté de montrer le passage du temps à travers l’architecture. C’est en quelque sorte la version moderne du motif romantique de la ruine telle que reprise dès 1975 par l’exposition New Topographics : Photographs of a Man-Altered Landscape (Nouvelles topographies : Photographies du paysage modifié par l’homme) à la George Eastman House de Rochester à laquelle prirent part… les Becher. À ceci près – et ce n’est pas un détail – qu’Ursula Schulz-Dornburg traite de l’érosion et de la lente disparition des constructions humaines dans les vastes régions désertiques du Caucase ou de la Mésopotamie plutôt que de la déshérence de la modernité urbaine occidentale.

Arrêt de bus, Sevan-Erevan, Arménie, 2011 ©Ursula Schulz-Dornburg

Memento mori

Mais cela se ressemble parfois. Ainsi sa série From Medina to the Jordan Border (2002-2003), prise le long de la voie ferrée abandonnée du Hejaz, ne peut que nous rappeler Westward, the course of empire, le merveilleux livre sur les ruines des chemins de fer Nord Américains de Mark Ruwedel (1954), un photographe dans la tradition des New Topographics lui aussi *.

De même, en découvrant Transit sites, busstops, Armenia 1997-2011, une collection d’images d’arrêts de bus avec leurs aubettes construites lors de l’occupation soviétique – toutes uniques, car toutes dessinées par des architectes différents – comment ne pas penser au merveilleux livre Twentysix Gasoline Stations (1963) d’Ed Ruscha ?

Modèle architectural de ruine, Palmyre, Syrie, 2010 ©Ursula Schulz-Dornburg

Dans ces deux sujets, comme dans celui des demeures en bois vieillissantes du Bosphore, mais également dans la série Kronstadt, Russia (2002) qui rassemble des clichés de structures métalliques abandonnées sur la route de Mourmansk ou bien encore dans 15 Kilometers Along the Georgian – Azerbaijan (1998-1999) montrant des grottes autrefois habitées des moines chrétiens, c’est d'un bout à l'autre le fil rouge du memento mori qui nous est déroulé par cette grande photographe que l’on se réjouit de désormais mieux connaître grâce à la Fondation A.

* Pas de hasard, Mark Ruwedel et Ursula Schulz-Dornburg ont exposé ensemble en 2019.

*** Ursula Schulz-Dornburg / Niemandslicht – Quoi Photographie, Où Fondation A, avenue Van Volxem, 304, 1190 Bruxelles www.fondationastichting.com Quand Jusqu’au 17 décembre, du mercredi au dimanche de 13h à 18h.