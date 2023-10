Les cosmos infernal et fantastique d’Eric Croes

Fasciné par le ciel étoilé, Eric Croes (La Louvière, 1978 – vit et travaille à Bruxelles) nous invite à parcourir les venelles de ses constellations intimes. Il y a le Ciel mais aussi l’Enfer. Le sculpteur nous trimbale de l’un à l’autre, opérant dans le même temps un renversement : le Ciel se trouve ici présenté au rez-de-chaussée, l’Enfer s’empare de l’étage.

Auteur du catalogue, le critique d’art Boris Bergmann nous avertit : “L’Enfer n’est plus le lieu du mal, de la bassesse, et le Ciel n’est pas non plus le lieu du bien. Dans les deux endroits, des êtres se mélangent, s’aiment, se désirent, copulent et cohabitent, mettent en lumière toute leur complexité, oscillent entre plaisirs et péchés. À l’image de la Femme à barbe, figure tutélaire dont l’hybridité nous rappelle que chaque mystère est multiple, chaque interprétation toujours plurielle. ”

Céramiste au rang des plus doués de sa génération, Eric Croes nous révèle avec talent toute l’étendue de son imaginaire. Foisonnement de motifs récurrents. Des objets : la clé, l’oreille, le dé, l’allumette, la bougie, l’amphore… Des êtres hybrides : chimères et animaux fantastiques, femmes à barbe, créatures diaboliques, astres grimaçants, mascarons monstrueux… Un vocabulaire dont l’étendue répond en écho à la multiplicité des influences stylistiques convoquées. Un creuset mêlant tour à tour clins d’œil à l’histoire de l’art et résurgences de civilisations archaïques, des Étrusques aux Incas en passant par l’imaginaire japonais ou helvétique.

Nous y rencontrons également de nombreuses gouttes, larmes et cascades. Les fluides tiennent une place centrale. Boris Bergmann le confirme dans le catalogue : “Le Ciel entre parfois en éruption. Cette colère n’est pas violente. Elle prend la forme de sécrétions infinies. Est-ce que ce sont des larmes ? Ou du sperme ? Du sang bleu ? De la pisse ? Ou simplement de la pluie ? Un peu de toutes ces liquidités à la fois, un peu de toutes ces liqueurs qui viennent nous caresser, nous dévêtir, nous protéger, nous reverdir. ” (La nuit est une femme à barbe, septembre 2023)

Dans le reflet des astres, nos vies

Le critique d’art poursuit, résumant efficacement la sélection : “Toute l’exposition est construite en miroir, dans un jeu de reflets fascinants qui démultiplie les échos : les étoiles répondent aux diables, les golems aux totems… Et chaque sculpture cache un “verso”, un “envers” qu’il nous faut découvrir : une queue enlacée, un baiser volé, un côté pile, une autre face… L’artiste nous amène à voir au-delà des apparences, entre chien et loup, où tous les actes – vices comme vertus – deviennent possibles. ”

Coup de cœur absolu pour ses golems. Créature mythique popularisée dans différentes cultures, née de la terre glaise. Une histoire qui renforce la tautologie de sa pratique : façonner dans la terre des personnages eux-mêmes nés de la terre. Réalisées en terre noire, ces œuvres-là présentent des couleurs crayeuses leur conférant une dimension graphique et picturale. La sculpture se mue en support pour s’inscrire dans l’histoire de la peinture.

Un peu plus loin, nous découvrons un ensemble symbolisant la Grande Ourse. Ces spécimens figurant des métiers (Alpha, Bêta, Delta, Eta, Epsilon…), modelés dans une terre rouge cuivrée, se distinguent par leurs émaux éclatants. Et c’est à cet endroit, dans l’élaboration de ses contrastes puissants, que l’on admire la maestria d’Eric Croes. Si pour le commun des mortels, le mélange des couleurs est souvent d’une logique élémentaire, il n’en est pas de même pour le céramiste. Pour obtenir cette palette d’une variété éclatante, l’artiste doit se plier à des dosages extrêmement méticuleux mais aussi se soumettre à de multiples essais avant d’obtenir la couleur souhaitée. Le travail éblouissant d’un alchimiste ultra-créatif.

Eric Croes. La nuit est une Femme à barbe Sculpture (céramique et bronze). Où Sorry we’re closed, rue des Minimes 39, 1000 – Bruxelles www.sorrywereclosed.com Quand Jusqu’au 28 octobre, du mercredi au samedi de 14h à 18h.