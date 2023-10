Ce ne sont que des livres, gravures, planches géographiques, albums de dessins dont les plus anciens remontent au XVe siècle sous forme de Livres d’Heures. L’un des plus intéressantes dates des années 1480 et fut à l’usage de Bayeux. Une annotation permet de savoir qu’il était dans les mains d’un certain Le Monnier vers 1495. Le lot est attendu entre 15 000 et 20 000 €.

Mais il y a mieux encore avec un missel bruxellois d’avant 1487, date du décès du commanditaire dont on connaît le nom, tout comme celui du scribe (Nicolas Tayman) et de l’enlumineur (Pierre de Wauthier-Braine).

Ce volume avait donc été commandé par le chanoine Laurent Bruninck, attaché à Sainte-Gudule et à la chapelle Saint-Laurent, mais aussi médecin à la Cour de Charles le Téméraire. Le volume in-folio comporte 157 feuillets dont le 110e est orné d’une crucifixion portant en marge le blason du chanoine Bruninck (voir photo). Le lot est attendu entre 25 000 et 30 000 €. Et ces deux lots sont totalement manuscrits.

Le théâtre du monde

De 150 ans plus jeune, on trouvera un passionnant volume lui aussi manuscrit sur l’armorial de l’Ordre de la Toison d’or avec, forcément, une foule de blasons des Maisons des Pays-Bas du Sud et de quelques familles souveraines comme la Pologne et le Danemark. Les Croy, Ligne et Lannoy figurent en bonne place. Le volume est annoncé entre 3 000 et 4 000 €.

Toujours dans le genre rareté mais cette fois sous forme imprimée, il faut épingler Le Théâtre du Monde de Guillaume et Jean Blaeu, imprimé à Amsterdam en 1635, en français pour la première fois. Les deux volumes de ce lot sont attendus entre 35 000 et 45 000 €, alors qu’il manque quatre cartes sur 105.

On notera par ailleurs 21 catalogues de ventes publiques parisiennes du XVIIIe siècle, sous les ordres des commissaires-priseurs Joullain ou Payet, annoncés entre 500 et 600 €.

Et on terminera par un livre illustré à Anvers en 1773, à la demande du comte de Robiano. Il s’agissait de perpétuer les œuvres créées en neige et glace dans les rues et cours de la Métropole en janvier 1772 sous un très grand froid par les artistes de l’Académie. Le lot est évalué entre 150 et 200 €. Un volume similaire s’est vendu 800 € chez Me Ribeyre à Paris en octobre 2016.

