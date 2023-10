Les visiteurs de l’expo Van Gogh sont-ils émus en regardant ses derniers tableaux ?

La mélancolie comme stimulant

Et l’exposition d’Orsay a ceci de subtile qu’elle cherche à rendre visible le combat intérieur du peintre avec lui-même, sous l’angle des “derniers mois”. Une habile manière de donner matière aux pensées et aux sentiments d’un artiste dont le visionnage des toiles nous laisse universellement en question. Sa peinture fait se demander, au spectateur du tableau, : “Dans quel état était le peintre lorsqu’il a peint cette scène ?” , “Était-il serein, drogué ? Malheureux ou extatique de joie ?” Toute sorte de questions qui assaillent le visiteur qui connaît, par ailleurs, le violent destin du peintre qui se tira une balle dans le cœur le 27 juillet 1890. Dès lors, quel rapport peut-on faire entre l’état mental de l’artiste et sa production ?

Dans un essai intitulé Van Gogh, psychologie d’un génie incompris, le professeur François-Bernard Michel (Odile Jacob, 2013), s’interroge : “Le corps souffrant compose-t-il cet état singulier dans lequel le physique et le physiopathologique favorisent une hypersensibilité créatrice ?” Mais, après tout, poursuit-il : “Pourquoi l’artiste ne puiserait-il pas dans l’extrême tension qui l’habite, l’essence voire le ressort de sa créativité ?”. On sait par exemple que, durant la période de vie qui a précédé son séjour à Auvers, Van Gogh a vécu à l’asile d’aliénés de Saint-Paul-de-Mausole une période à la fois prolixe et intense, dont l’esthétique surgit durant les périodes de rémissions entre ses crises de démence.

Deux mois et une vie

À Auvers, Van Gogh arrive confiant, pour s’installer dans le voisinage bienveillant du docteur Paul Gachet, par ailleurs amateur d’art et peintre lui-même à ses heures. Gachet a travaillé précocement sur le phénomène de la dépression en proposant une thèse de fin d’études sous le titre Étude de la mélancolie, en 1858. Recommandé à Theo Van Gogh par Pissarro, Gachet doit veiller à Vincent. Il l’invite à sa table, et le met au travail comme un remède. “Le médecin d’ici dit qu’il faut se jeter dans le travail en plein, et ainsi se distraire”.

"Paysage au crépuscule", Vincent Van Gogh, Vers vendredi 20, dimanche 22 juin 1890. Huile sur toile. ©Van Gogh Museum Amsterdam (Van Gogh Foundation)

Et Vincent Van Gogh de s’exécuter, d’autant qu'“Auvers est gravement beau”, selon ses premières impressions des lieux. Sa vie s’organise autour de la peinture, ce que nous suggère le parcours de l’expo. Installé à l’auberge Ravoux, au cœur du village, il se lève tôt pour poser chaque jour son chevalet dans le paysage immédiat. Fait curieux, il a beau peindre l’église, le 4 juin 1890, les maisons ou les jardins, les humains sont très absents de ses projections esthétiques. Une solitude installée, que l’on palpe dans Maisons à Auvers (9-10 juin 1890), ou Ferme (mai 1890) mais qui in fine ne correspond sûrement pas à la réalité du village en cette période de moisson.

"Ferme", Vincent Van Gogh, mai-juin 1890. Huile sur toile. © Van Gogh Museum Amsterdam (Vincent Van Gogh Foundation)

Champ de blés aux corbeaux, Vignes à Auvers soulignent la solitude profonde l’artiste quand Champ de blé sous l’orage rappelle la force des éléments qui balaient les paysages et tord les individus. Ses natures mortes, quant à elles, livrent un visage “sans apprêt”, comme s’il n’était pas possible d’enjoliver, Juste dire les sentiments les plus obligatoires, ce sur quoi on ne peut mentir. Une section consacrée au portrait redit l’intérêt du peintre pour la captation de l’humain. Son fameux portrait de Gachet (le 6 juillet 1890) comme s’il était mélancolique, ou de Mademoiselle Ravoux poursuivent le but intime de saisir les sentiments qui animent ses protagonistes. Sur fond bleu noir, Le portrait d’Adeline Ravoux, pourtant dépouillé de traits réalistes, nous assaille plutôt de questions sur les pensées de la jeune fille. Van Gogh ne lâche rien à l’affaire, (“Moi, mon travail j’y risque ma vie”) et malgré tout il est conscient de l’état de fragilité dans lequel il se trouve. Il écrit à Theo début juillet : “Je cherche à faire aussi bien que je peux mais je ne cache pas que je n’ose guère y compter d’avoir toujours la santé nécessaire.”

Regarder les visiteurs regarder les tableaux

Mais c’est finalement l’ultime toile de Van Gogh qui nous intéresse. Racines d’arbres, accrochée dans la dernière salle, peinte, d’après la lumière qui en émane, dans l’après-midi. Son cartel précise : “le dernier tableau de Van Gogh”, “peint le jour de son suicide”.

Une visiteuse, les mains sur la taille, en train de lire le cartel de "Racines d'arbres" dans l'expo d'Orsay. ©AFP or licensors

On décide de se poster à côté de la toile pour observer la réaction des visiteurs. Il a ceux qui passent vite sans prêter attention, parce que le tableau n’est pas très lisible de prime abord. Ceux qui passent en prenant, par précaution, une photo, pour ne pas louper quelque chose. Ceux qui s’arrêtent intrigués, puis qui s’approchent du cartel, qui lisent et qui décident alors de reculer, pour mieux contempler l’œuvre ultime. Ceux qui, quand ils ont lu, décident que c’est un tableau plus intéressant que ce qu’ils avaient prévu et, donc, le photographient de près. Ceux qui le connaissent déjà, et s’approchent, recueillis. Ceux qui le découvrent et chuchotent leur découverte à l’oreille voisine. Il y a ceux qui, enfin, le regardent pour y lire ce qui va se passer tout juste ensuite. Ceux qui veulent démêler les racines. Le 10 juillet, quelques jours avant, Vincent écrivait à son frère : “Ma vie à moi est attaquée à la racine même.”

Pour Wouter van der Veen, directeur scientifique de l’institut Van Gogh à Amsterdam, Racines prouve que le suicide de l’artiste n’est pas dû à une crise de démence dont l’artiste était parfois victime. “Pour faire un tableau avec une composition si complexe, il faut avoir toute sa tête”, livrait-il à des confrères de Radio France. Selon lui, cela “éloigne l’idée d’un Vincent van Gogh qui, ce jour-là, ne savait pas ce qu’il faisait. Son geste ultime a été commis de manière consciente et lucide”. Une peinture qui raconterait la vie dans ses profondeurs.

→“Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois”. Au musée d’Orsay à Paris, jusqu’au 4 février 2024. Infos : www.musee-orsay.fr

