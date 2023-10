Vie & mort de Vincent Van Gogh : baptisé du nom d’un frère mort, il se suicida à 37 ans

1869. Il entre comme commis dans une galerie d’art fondée par son oncle, la maison Goupil&Cie. Il travaille dans les succursales de La Haye, Bruxelles et Londres comme commercial, mais il n’a pas de talent pour cette profession : il s’offusque que l’art soit traité comme une marchandise, ce qu’il dit même aux potentiels clients. Il est donc licencié en 1876.

1879. Après son échec en tant que marchand d’art, il se tourne vers la religion et suit un cursus de théologie à Amsterdam. En 1879, il obtient une mission d’évangélisation en Belgique. Ce contexte lui inspire la toile intitulée Les mangeurs de pommes de terre. Trop impliqué auprès des populations du Borinage (il sauve un mineur dans un puits, au cours d’un coup de grisou), il est démis de ses fonctions de missionnaire. Sa famille désapprouve son comportement, son père cherche à le faire interner.

Novembre 1880. À Bruxelles, il s’inscrit à l’Académie royale des beaux-arts et rentre de plain-pied dans la peinture. Il change de maison souvent, mais pas d’activité. Il peint, il dessine, il s’installe avec une prostituée, qui devient son modèle et sa compagne. Sa séparation d’avec son père est consommée, c’est Theo qui le soutiendra.

28 février 1886. Il arrive à Paris, où il est venu rejoindre son frère Theo, qui l’introduit dans la sphère artistique de Montmartre. Van Gogh se noue avec Henri de Toulouse-Lautrec, notamment, mais aussi Seurat, Pissarro, Gauguin.

Février 1888. Vincent Van Gogh quitte Paris pour s’installer à Arles. La lumière du Midi influe sur sa production : c’est à cette époque qu’il réalise les Tournesols ou encore La chambre jaune à Arles. Malgré des crises de démence régulières, et une dépression qui le tenaille, il poursuit son rêve de fonder une communauté d’artistes et convainc Paul Gauguin de le rejoindre, mais la cohabitation est complexe. À l’issue d’une dispute avec Gauguin, fin décembre 1888, Vincent Van Gogh se saisit d’une lame de rasoir, et se mutile l’oreille. Ce qui donnera lieu à Autoportrait à l’oreille bandée.

Mai 1889. Van Gogh est interné à sa demande à l’asile à Saint-Rémy-de-Provence, sous la houlette d’une communauté religieuse. Les œuvres qu’il peint, on pense à La Nuit étoilée, traduisent son agitation intérieure. L’asile et ses alentours sont l’immédiat sujet de Van Gogh dans les 150 toiles qu’il réalise durant cette période.

20 mai 1890. Van Gogh arrive à Auvers-sur-Oise, à 30 kms de Paris, auprès du docteur Gachet, spécialiste de la mélancolie et par ailleurs amateur d’art. Il s’installe à l’auberge Ravoux, en face de la mairie, au centre du village, et se met à peindre tous les jours. Au total 74 toiles sur ces 70 jours. “Le médecin d’ici dit qu’il faut se jeter dans le travail en plein pour me distraire”. Il s’attache à peindre le village, son église mais aussi les champs alentours, ce qui fait son voisinage immédiat.

Racines d'arbres, VIncent Van Gogh, dimanche 27 juillet 1890. ©Van Gogh Museum Amsterdam (Van Gogh Foundation)

27 juillet 1890. En pleine campagne d’Auvers-sur-Oise, alors qu’il peint sans doute Racines d’arbres, il quitte son chevalet, “va se cacher derrière les murs du château”, et se tire une balle de revolver dans la poitrine. Il revient dans sa chambre de l’auberge où Ravoux, le tenancier est alerté par ses râles de blessé. Theo, venu de Paris, est à ses côtés quand il rend l’âme à 1h30 du matin, sans avoir subi d’opération, le 29 juillet 1890.

→“Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois”. Au musée d’Orsay à Paris, jusqu’au 4 février 2024. Infos : www.musee-orsay.fr