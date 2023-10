De Taeye, tout en un: exploit d’une trilogie

Camille De Taeye (1938-2013) a quitté ce monde bien trop tôt. Une vie de tragédies et le mot, pour une fois, s’avère exact – une femme, Gerda Vancluysen, la poétesse, disparue à la fleur de l’âge, et ses trois enfants morts avant que de s’être affirmés dignes descendants d’un artiste de belle race – fût-elle à couteau tranchant, voilà qui vous rompt un homme et l’incite, comment le lui reprocher, à noyer sa peine dans l’alcool. La suite se devine aisément.

L’art de De Taeye – et l’exposition de son art gravé et multiple, complété par quelques peintures, en témoigne idéalement – fut un art de l’exploration en sourdine de son quant-à-soi. On le traita, à son grand dam, de surréaliste. Il ne le fut point et cette mise en avant erronée, bien trop aléatoire à ses yeux, l’énerva tant qu’il moucha définitivement le nez d’une sentence qui ne lui allait point. Symboliste, fantastique, passe encore.

En peignant, comme en dessinant ou en gravant, De Taeye illustrait, avec un art consommé de l’ellipse et du raccourci quasi saisissant, ses fantasmes, ses allusions à peine voilées à la tragicomédie de la vie. Et il illustra de nombreux poèmes par complicité et amitié avec des artistes qui comprenaient son cheminement. D’où la réussite de pareille entreprise et le plaisir, toujours renouvelé, que l’on a en s’attachant à son travail de sape.

Éloge de l’inconfort

Il faut d’autant moins louper cette heureuse mise en situation, intelligente et cordiale – et grâce soit rendue à Philippe Wéry qui l’orchestra –, qu’elle aura mis quelques bons mois à confier de l’âme aux espaces du rez-de-chaussée de la Wittockiana. Un bonheur ne venant jamais seul, Danièle Gillemon, l’une des plus appréciés critiques d’art de la seconde moitié du XXe siècle en Belgique, a, parallèlement, commis un ouvrage de très haute tenue sur cet ami à la fois intransigeant et chaleureux, excentrique et appliqué. Il complète un premier livre aujourd’hui épuisé, Éloge de l’inconfort, paru en 1992 aux Éditions de Lassa, disparues depuis.

À la faveur de cette exposition à la Wittockiana, Danièle Gillemon a donc fait coup double en publiant une sorte de second tome à un opus qui, sous sa plume nouvelle, reprend néanmoins l’ensemble de la carrière de De Taeye. On sait que l’artiste n’a jamais prétendu commenter ses tableaux, chargeant, de ce fait, chaque amateur de s’aventurer dans sa propre analyse de l’ouvrage entrepris.

Experte en symboles, psychologue de l’âme des artistes, conteuse d’une œuvre qu’elle n’a eu aucune difficulté à relier à l’homme qu’elle a bien connu, Danièle Gillemon a commis un texte qui possède tous les accents du travail de grand fond. Son livre est remarquable: Gillemon offre une lecture approfondie, subtile et donc indispensable, d’un art de peindre à la fois plastique et psychique. De Taeye ne pouvait escompter meilleur témoin !

Ce nouveau livre, adéquatement illustré, en couleurs, sur le corpus d’un De Taeye au meilleur de sa forme, a été édité par La Pierre d’Alun, les éditions que Jean Marchetti a posées sur les fonts baptismaux en même temps que la création de sa galerie. Un lieu réputé, original dans ses choix, Le Salon d’Art. On s’y fait coiffer et, en même temps, l’on y déguste de l’art qui n’est jamais celui du tout-venant. De Taeye y tint l’affiche à de multiples reprises.

Or, festivité bienvenue, l’anniversaire des dix ans de la disparition de Camille De Taeye joint aux quarante ans de la création de La Pierre d’Alun est l’occasion d’une exposition des livres de cette maison d’élection qui, plus que de charme, est apport de salubrité publique. L’étage de la Wittockiana lui est alloué pour la circonstance. Et c’est heureux.

Camille De Taeye – Équilibres précaires et 40 ans de La Pierre d’Alun Art contemporain Où Bibliotheca Wittockiana, 23 rue du Bemel, 1150 Bruxelles – www.wittockiana.org – 02.770.53.33 Quand Jusqu’au 24 janvier Parution Danièle Gillemon: Équilibres précaires – Camille De Taeye, La Pierre d’Alun, 142 pages en couleurs. Prix : 35 euros