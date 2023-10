Intensités livresques chez Légia

Cela commença fort avec un volume in-folio datable vers 1760, réunissant tout un ensemble de gravures montrant des lieux célèbres de France dont Versailles. Le plat était relié aux armes du roi des Deux-Siciles. Le lot était évalué entre 5 000 et 7 000 €. Il a été vendu à 4 900 € plus les frais. Puis il vint une bible de 1659 en trois tomes largement illustrés de gravures colorées éditée à Amsterdam par Mathieu Merian. Le lot publié en cinq langues était annoncé entre 800 et 1 000 €. Il a changé de mains contre 2 000 €, plus frais. Ce n’était qu’un apéritif.

Claudel et Mirbeau

Au n°20, la vente conservait une édition des Fleurs du mal avec un envoi de Charles Baudelaire à un directeur de théâtre et critique. Une deuxième édition augmentée de 35 poèmes. Le lot était annoncé entre 4 500 et 6000 €. Après une longue dispute ce volume a été vendu à 21 000 €, toujours sans les frais. Juste après c’était le tour de La Ville de Paul Claudel, dans une édition originale de 1893, publié sans nom d’auteur dans une suite de 25 exemplaires. Outre l’envoi à Octave Mirbeau, trois lettres autographes (dont deux inédites) de Claudel et un dessin sans doute de Claudel qui résidait en l’hôtel de son beau-père à Belmont (le château d’Hostel, région de Belley dans l’Ain). Le lot superbement relié par Marius Michel en Art nouveau a été attribué contre 13 500 €. Une très belle reliure de Paul Bonet ornait également un volume d’André Gide, Le Voyage d’Urien, paru en 1893. On attendait ce lot entre 2 000 et 3 000 €. Il en vint 6 300 €.

Du même auteur, Le Prométhée mal enchaîné, paru en 1899, que la salle avait estimé entre 1 400 et 1 600 € a été cédé contre 4 000 €. Nous avions évoqué naguère la présence de Mort à crédit de Céline dans une édition rarissime. Le lot a été adjugé à l’estimation haute, soit 15 000 €, plus les frais.

Vente publique. Où ? Chez Légia à Bertrée, village dépendant de Hannut. www.legia-auction.com – 0495.879.901. Quand ? Le 11 octobre dernier.