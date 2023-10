Jacques Henri Lartigue, un amateur en apesanteur

Picasso, un ami ?

L’exposition Moments suspendus en cours à la Fondation Folon propose précisément de relire l’œuvre de Lartigue en relativisant cette lecture par la “présentation de deux temporalités : celle des prises de vues elles-mêmes et celle de relectures a posteriori”. Ceci “pour offrir une idée du chemin parcouru du travail à l’œuvre”. Le projet était ambitieux car à contrecourant de l’histoire convenue que le photographe a lui-même contribué à écrire, mais il est parfaitement réussi en ceci qu’il donne à maintes reprises l’impression de redécouvrir tout ce que l’on croyait bien connaître.

L’un ou l’autre exemple ? Pour bien marquer ce passage entre la pratique de l’amateur et la figure de l’artiste, la première image de l’exposition est présentée dans le format original, tout petit, presque illisible dans ses détails pourtant essentiels, et tout à côté on la retrouve dans le format 30x40 cm (+/-) des années de gloire. De même, les quelques images qui à l’origine avaient été présentées comme prises dans l’intimité de “son ami” Picasso, sont décrites ici pour ce qu’elles sont, à savoir un rapide reportage dans le sillage d’un acupuncteur du peintre…

Un enfant fasciné comme tous ses contemporains par l'apesanteur que fait naître dans l'image l'arrêt du mouvement...

Débuts de l’automobile

Cette démythification ne nous prive cependant pas de revoir les fabuleuses photographies de son enfance et de son adolescence. Des clichés essentiellement pris dans le cercle d’une famille – l’une des plus riches de France à l’époque – qui se passionne pour les nouveautés technologiques. Des instantanés inoubliables, qui forment une sorte de chronique illustrée des débuts de l’automobile et des balbutiements de l’aviation. On y voit des parents et amis prendre des virages risqués dans les chemins de la propriété familiale dans le Cantal. On y voit dans le prolongement des nombreux clichés précoces d’un enfant fasciné comme tous ses contemporains par l’apesanteur que fait naître dans l’image l’arrêt du mouvement, les essais ratés, puis les premiers envols de son frère Zissou. On ne s’étonne dons pas de lire au 4 février 1912 d’un des 130 albums de sa vie : "Ce matin à la tour Eiffel, un inventeur, Monsieur Reichelt, tailleur, se jette de la première plateforme avec un parachute de son invention. Il tombe directement et se tue. Je n’y étais pas. Quel dommage pour mes photographies."

Grand Prix de l'Automobile Club de France, 1913 ©Photographie J.H. LARTIGUE Ministère de la Culture - France / AAJHL

Vernis

C’est la même candeur d’un Jaques Henri toute sa vie en apesanteur qui transparaît un peu plus tard dans le commentaire d’une série de clichés où on le voit dans des poses athlétiques : “1914 , Août. Rouzat. Guerre. Pour l’éventualité de la guerre se prolongeant ( ???) ou, surtout pour les prochains championnats de tennis je voudrais me mettre en forme avec mon entraînement quotidien”. On l’a deviné, son régiment à lui sera celui des galas de bienfaisance pour les blessés.

Puis la vie de gosse de riche reprendra, et ce même après la ruine de la famille par la déconfiture des emprunts russes. Il travaillera alors comme décorateur de gala, peintre portraitiste, photographe de magazine, jusqu’à la soudaine notoriété mondiale que lui valut le portfolio relatant son exposition au MoMA en 1963 dans le Life qui annonçait à sa Une la mort de John Fitzgerald Kennedy. En apesanteur et vernis en plus.

Le ZYX 24 s'envole, Rouzat 1910 ©Jacques Henri Lartigue









“Moments suspendus” de Jacques Henri Lartigue – Quoi Photographie, Où Fondation Folon, Drève de la Ramée, 6 A, 1310 La Hulpe Quand Jusqu’au 14 janvier 2024, du mardi au vendredi de 9h à 17h et le WE de 10h à 18h Rens. : http://www.fondationfolon.be/